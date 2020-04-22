"23 игрока с коронавирусом в одной команде": в знаменитом клубе – разборки после скандальной "утечки"

По данным итальянских СМИ, Ромелу Лукаку переборщил, рассказывая о проблемах со здоровьем в "Интере"

Заявление бельгийского нападающего Ромелу Лукаку о том, что в "Интере" еще в январе 23 игрока могли переболеть COVID-19, привели к серьезным разборкам в итальянском клубе. Сенсационное заявление ведущего футболиста команды привело руководство "нерадзурри" в бешенство.

Своей откровенностью бельгиец нарушил дисциплинарный кодекс "Интера", 18-кратного чемпиона Италии и 3-кратного победителя Лиги чемпионов. Однако ожидается, что все-таки футболиста не станут штрафовать, поскольку Лукаку принес клубу извинения – и они приняты.

Однако остается вопрос – так правду ли говорил Ромелу?

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Ромелу Лукаку / Фото: Getty Images

Напомним, накануне нападающий "Интера" и сборной Бельгии в прямом эфире в соцсетях заявил: "В январе 23 из 25 игроков команды болели. Я не шучу. Мы играли против "Кальяри", и примерно через 25 минут один из наших защитников (Шкриньяр) покинул поле. Он чуть не потерял сознание и не мог продолжать играть... Все кашляли, меня бросало в жар во время разминки намного больше, чем обычно. При этом я годами не болел гриппом. Мы не сдавали тесты на COVID-19 в тот момент, поэтому мы никогда не узнаем, что это было"

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Как сообщает сегодня итальянское издание La Gazzetta dello Sport со ссылкой на свои источники в "Интере", Ромелу Лукаку преувеличил масштабы январских проблем в команде. По данным журналистов, симптомы гриппа были не у 23, а лишь у 4 футболистов миланского клуба – Стефана де Врея, Милана Шкриньяра, Данило Д’Амброзио и Алессандро Бастони.

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Интересно, что ранее глава медицинского штаба "Интера" Пьеро Вольпи выразил уверенность, что масштабы распространения коронавируса в Италии больше, чем принято считать. "Мы рискуем, недооценивая проблему, с которой столкнулись. Как мы можем справиться с ней? Есть только один способ – дать ученым определять план действий. Пускай они скажут, когда людям можно будет возвращаться к своей деятельности", – считает Вольпи.

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