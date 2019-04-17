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24:0: против "Шахтера" в полуфинале Кубка – суперсерия "Днепра-1"

Сегодня, 11:41

Лидеры Первой лиги Украины в среду пройдут испытание лидерами высшего футбольного дивизиона

Лучший бомбардир днепрян Кулиш
Лучший бомбардир днепрян Кулиш. Фото: Facebook

В среду, 17 апреля, пройдут полуфинальные матчи Кубка Украины. В одном из них Лидер Первой лиги "Днепр-1" принимает на своем поле лидера Премьер-лиги - "Шахтер". Начало поединка – в 18:30. Напомним, на предыдущем этапе днепряне выбили "Ворсклу", а "горняки" прошли "Динамо".

Поединок, в котором "Шахтер" справился с "Динамо", называли скрытым финалом турнира. Чаша весов в пользу "горняков" склонилась только в серии пенальти.

"Шахтер" – явный фаворит предстоящего матча. Однако днепряне, уверенно идущие к возвращению в УПЛ, очень сильно играют в родных стенах. Последние шесть поединков на "Днепр-Арене" (пять в чемпионате и 1/4 Кубка с "Ворсклой") подопечные Дмитрия Михайленко выиграли с общим счетом 24:0. Семь голов в этих матчах провел Станислав Кулиш, лидер бомбардирской гонки в Первой лиге. "Раньше уже несколько раз играл против "горняков", но, к сожалению, еще не отмечался забитыми мячами. Возможно, удастся на этот раз", — надеется он. А вот зимний новобранец "Днепра-1" Орест Кузык, так же исправно забивающий в последних матчах, в свое время уже огорчал "оранжево-черных" в УПЛ. 

Днепровские болельщики верят, что фарт и вдохновение не покинут парней Михайленко и в сегодняшнем матче. А поддержка "12-го игрока" хозяевам "Днепр-Арены" гарантирована. За двое суток до матча уже было продано 11 тысяч билетов. В ожидании наплыва болельщиков на стадионе даже установили дополнительные считыватели электронных билетов.

Как сообщалось ранее, перед игрой с "Днепром-1" в Кубке "Шахтер" провел едва ли не лучший свой матч этого года, разгромив в рамках чемпионата Украины "Зарю" – 3:0. Поучаствовал в победе "горняков" и их новичок Тете, сумма отступных за которого составляет 150 млн евро.

В другом полуфинале Кубка Украины еще один представитель Первой лиги "Ингулец" в среду, 17 апреля, примет в своем поселке Петрово "Зарю". Начало матча – в 16:00. Босс "Ингульца" Александр Поворознюк умеет делать уколы адреналина своей команде. За проход "Карпат" его игроки получили премиальные в размере 10-месячной зарплаты. Наверняка и для полуфинала "Папа", как его называют в клубе, уже разработал не менее чудодейственную инъекцию.

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Тег Шахтер Донецк, Кубок Украины, Днепр-1

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АВТОР:

Кинзерский Эдуард

Источник:

Сегодня|Спорт

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