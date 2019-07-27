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280 дней без Ярмоленко: Андрей одолел "дачников", сыграв первый матч на английской земле после жуткой травмы

27 июля, 20:26

"Вест Хэм" обыграл в лондонском дерби "Фулхэм", победный мяч забил игрок за 20 млн евро, но это – не украинец

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко. Фото: Facebook

В субботу, 27 июля, состоялось знаковое для Андрея Ярмоленко событие. Он впервые сыграл на английской земле после того, как в октябре прошлого года в игре с "Тоттенхэмом" получил жуткую травму ахилла. С тех прошло аккурат 280 дней!

Сегодня "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко одержал минимальную победу над соседями из "Фулхэма" со счетом 1:0 на стадионе своего соперника – лондонском "Крейвен Коттедж". Единственный мяч в ворота "дачников" на 18-й минуте забил аргентинский полузащитник Мануэль Лансини, которого, как и Ярмоленко, портал Transfermarkt оценивает в 20 млн евро.

Что касается Ярмоленко, то он вышел на замену на 46-й минуте вместо Пабло Форнальса и помог "молотобойцам" удержать добытое в первой половине спарринга преимущество.

Напомним, что ранее "Вест Хэм" принимал участие в турнире Premier League Asian Trophy в Китае. Проиграв там Зинченко и его "МанСити", Ярмоленко занял последнее место.

Также мы писали, что в Лондоне игроки "Вест Хэма" окатили Ярмоленко душем из холодильника. После такого, фанаты в шутку уже отправили украинского вингера в лазерет до конца года. Но самому ему такая освежающая процедура пришлась по душе.

Смотрите, как Ярмоленко забивал в Англии до травмы

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Тег чемпионат Англии, Андрей Ярмоленко, Фулхэм, Вест Хэм

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Сегодня|Спорт

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