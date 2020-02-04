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30 миллионов евро за чемпионство! Игроки "Лацио" получили дополнительный стимул от боссов клуба

4 февраля, 21:20

Римляне всего на пять очков отстают от первого места, имея матч в запасе

"Лацио" хорошо проводит сезон

"Лацио" хорошо проводит сезон / Фото: Reuters

Футболисты римского "Лацио" получили дополнительную мотивацию в борьбе за победу в чемпионате Италии. Президент клуба Клаудио Лотито решил простимулировать свою команду и назначил премию за выигрыш Скудетто в размере 30 миллионов евро. Об этом информирует портал La Lazio Siamo Noi. Читайте и смотрите, как "Лацио" выиграл Суперкубок Италии у "Ювентуса" в Саудовской Аравии.

В случае победы в чемпионате Италии в сезоне 2019/20 эта сумма будет разделена между командой и тренерским штабом. В настоящий момент времени "Лацио" занимает третье место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидера, "Ювентуса", на пять очков. Всего на два пункта римляне отстают от "Интера".

При этом у "Орлов" есть матч в запасе, и он будет сыгран в среду, 5 февраля. Соперником команды Симоне Индзаги станет "Верона", идущая на 10-й позиции. В то же время падение ниже третьего места римской команде, похоже, не грозит – отрыв от "Аталанты" и "Ромы" составляет 10 очков.

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Источник: FootBoom

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