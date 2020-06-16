30 титул "Баварии" в меньшинстве: без самого быстрого игрока Германии мюнхенцев чудом спас Нойер

Прошлогодний чемпион Германии мюнхенская "Бавария" за два тура по конца нынешнего сезона в Бундеслиге вырвала минимальную победу в Бремене -1:0 и оформила юбилейный – 30-й титул. Напомним, что в прошлом туре "Бавария" выиграла десятый кряду матч в лиге и до чемпионства ей оставалась всего одна победа.

Судьбу встречи с "Вердером", который в немецком первенстве находится в зоне вылета на 17 месте и сражается за выживание, решил один-единственный гол Роберта Левандовски на 43 минуте матча. Для польского нападающего это уже 31 мяч в Бундеслиге в нынешнем сезоне и он с большим отрывом возглавляет сейчас гонку бомбардиров.

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Хотя эта долгожданная, 11 кряду победа далась команде Ханси Флика очень нелегко. После удаления лучшего молодого игрока Германии в мае Алфонсо Дейвиса на 79 минуте, "Баварии" пришлось доигрывать в меньшинстве. Отметим, что Дейвис, выступающий в мюнхенском клубе на позиции левого защитника, в этом матче пробежал с максимальной скоростью в 36,51 км/ч. Этот показатель стал новым рекордом чемпионата Германии.

И на первой компенсированной минуте Нойер буквально спас мюнхенцев от, казалось, неминуемого гола! Навес Гебре Селасси с правого фланга в центре вратарской мюнхенцев головой подрезал Осако. Мяч летел под левую стойку, но каким-то чудом смог парировать ее кончиками пальцев капитан "Баварии".

Мюнхенцы набрали 76 очков, опережая "Боруссию" из Дортмунда на 10, и в восьмой раз кряду стали чемпионами Германии.

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Смотрите, как "Баварии" побеждала и в Лиге чемпионов

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