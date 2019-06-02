3000 детей-участников и победители из Львова: "Шахтер" провел большой финал "Давай, играй"

Чемпионом детского турнира стала команда "Квадрат"

"Квадрат" с наградами. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

1 и 2 июня на полях Академии "Шахтера" под Киевом состоялся финальный турнир "Давай, играй!". Проект по развитию массового детского футбола реализуется фондом Shakhtar Social в партнерстве с компанией ДТЭК. В 2019 году география "Давай, играй!" расширилась до 23 населенных пунктов Украины, где на 43 площадках футболом занимаются 3 тысячи детей в возрасте от 7 до 12 лет.

Финальный турнир "Давай, играй!" прошел в Счастливом уже третий сезон подряд. В этом году в нем участвовали команды категории U10 – 100 детей из Донецка, Мариуполя, Львова, Курахово, Червонограда, Краматорска, Ивано-Франковска, Северодонецка, Белозерского и Зеленодольска.

Игры проходили в формате 5 на 5. В первый день соревнований состоялись матчи 2 групп по круговой системе, определившие пары полуфиналистов.

Полуфиналы

"Надежда" (Червоноград) – "Энергия" (Курахово) – 3:1

"Квадрат" (Львов) – "Мастера мяча" (Ивано-Франковск) – 5:3

В поединке за третье место юные футболисты из Курахово уверенно победили ребят из Ивано-Франковска (5:1). Также небольшой матч провели дети с инвалидностью. А главным событием воскресенья стал непосредственно финал турнира, в котором встретились команды из Львовской области.

Финал

"Квадрат" (Львов) – "Надежда" (Червоноград) – 4:2

Триумфаторами сезона стали львовяне, еще год назад уступившие в решающей встрече "Донбассу" по пенальти. В этот раз "Квадрат" выступил на порядок результативнее. Путь к победе проложил 10-летний Денис Пасичник: он оформил дубль уже в первом тайме и впоследствии был признан лучшим на турнире.

"Очень рады, что выиграли, – поделился эмоциями футболист "Квадрата" и автор одного из мячей в финале Назар Церковный. – Мы стремились к этому результату, усердно занимались и четко выполняли все, что нам говорил тренер, – спасибо ему! Мне очень нравится проект "Давай, играй!", в нем можно многому научиться".

Наставник "Квадрата" Игорь Клецко отметил, что остался бы доволен любым результатом:

"В финале я болел как за своих, так и за Червоноград, и кто бы ни победил, я был бы рад! Главное, чтобы ребята играли в футбол. На нашей площадке занимаются 55 детей, в том числе 3 девочки. Все очень стараются. В прошлом году мы уступили в серии пенальти, а теперь стали чемпионами. Я счастлив! Будем стараться и в следующем году попасть на итоговый турнир".

Награждали детей генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин, генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко и директор Академии "оранжево-черных" Хорхе Раффо. Все участники получили памятные медали с занятыми местами, а победители – главный приз сезона.

Сергей Палкин, генеральный директор ФК "Шахтер":

"Хочу поприветствовать всех участников. Сегодня нет проигравших – все молодцы! Ребята добрались до финала, до Академии и тренировочной базы. И главное здесь то, что дети занимаются футболом. Наша задача – отвлечь их от улицы и смартфонов и привести на зеленые поля. Если оценить прогресс, то раньше проект работал в 13 городах, а сегодня – уже в 23. Было 23 площадки, сегодня – 43. За прошедший год вместе с компанией ДТЭК мы провели очень серьезную, качественную работу, и наши показатели увеличились почти в 2 раза. Хочу поблагодарить партнеров за плодотворное сотрудничество. Очень важно, что компания ДТЭК ставит во главу угла такую социальную ответственность, как массовый футбол. Думаю, нам это вернется сторицей, поскольку важно инвестировать в молодежь и детей. И чем больше мы будем это делать, тем лучше будут наши результаты впоследствии. Очень приятно наблюдать за тем, как играют дети, за их эмоциями. Хочу отдельно сказать о детях с инвалидностью. Мы сегодня видели, как ребят награждали. В нашем проекте порядка 100 детей с инвалидностью – очень важно, что мы уделяем им внимание. Мы будем развивать это направление и инвестировать еще больше. Такими детьми нужно заниматься. К сожалению, государство не совсем уделяет внимание даже здоровым, поэтому для нас данный момент очень важен".

Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК:

"Мы все мечтаем, чтобы Украина стала чемпионом мира по футболу. И этот путь начинается в каждом дворе, на каждой площадке "Давай, играй!". Мы поддержали проект несколько лет назад, потому что этот путь можно успешно пройти, если у нас есть инфраструктура, экипировка, тренеры, которые готовы воспитывать наших детей. И сегодня уже видим первые результаты. В городах, где работает компания ДТЭК, мы строим футбольные поля. У нас есть пример Коли Огаркова из Доброполья, который благодаря проекту "Давай, играй!" попал в Академию "Шахтера". Наверное, это показатель того, что сотрудничество с клубом позволит нам достигнуть нашей мечты. Проект сегодня работает в 23 городах, а объем инвестиций нашей компании в прошлом году превысил 7 миллионов гривен. И в следующем мы продолжаем на таком же уровне. Считаю, что именно так нужно поддерживать, так нужно инвестировать в будущее нашей страны, здоровье и воспитание наших детей, чтобы стать чемпионами. Мы хотим расширять этот проект долгие годы, чтобы количество участников измерялось сотнями тысяч, и сделаем все для этого. ДТЭК – лучшая компания в энергетике, "Шахтер" – лучшая команда в Украине и топ-команда в Европе. Уверен, это сотрудничество приведет нас к новым результатам".

Отдельно были отмечены победители еще в нескольких номинациях. Лучшим игроком турнира среди девочек стала Милена Иванченко ("Энергия", Курахово), лучшим вратарем – Диана Сенюк ("Мастера мяча", Ивано-Франковск), лучшим тренером – Александр Фомичев из Ивано-Франковска. Приз за образцовое поведение достался наставнику мариупольской команды "Мораес" Юрию Тохтарю, а за уважение к сопернику – "НКМЗ спорт" из Краматорска.

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