31-летний тренер "Хоффенхайма" установил рекорд Бундеслиги
Нагельсман самый юный тренер, кто провел 100 матчей в национальном чемпионате
В матче 18-го тура чемпионата Германии "Хоффенхайм" дома уступила "Баварии" (1:3). Для главного тренера команды хозяев Юлиана Нагельсмана эта встреча стала 100-й в карьере в качестве наставника команды в Бундеслиге.
Таким образом, он стал самым молодым специалистом в истории, которому покорялась эта отметка по количеству проведенных матчей. Сегодня, 18 января, возраст Нагельсмана составляет 31 год и 179 дней.
Нагельсман работает в структуре "Хоффенхайма" с 2010 года. Ранее он занимал должности наставника молодежных команд клуба и входил в тренерский штаб основной команды. Главным тренером "Хоффенхайма" Юлиан стал в 2016 году.
Ранее мы писали, что украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка перейдет в клуб из Турции. В турецком гранде украинец будет зарабатывать меньше, чем получал в Германии. По информации местных СМИ, о трансфере должны были объявить еще вчера, но пока украинец остается в Германии.
Ранее сообщалось, что Коноплянка и еще несколько игроков были выставлены на трансфер из-за посещения ночного клуба после матча группового этапа Лиги чемпионов с "Порту" (1:3).
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