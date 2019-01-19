31-летний тренер "Хоффенхайма" установил рекорд Бундеслиги

Нагельсман самый юный тренер, кто провел 100 матчей в национальном чемпионате

Юлиан Нагельсман. Фото: AFP

31-летний тренер "Хоффенхайма" установил рекорд Бундеслиги //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/2e9/775/5c42e97756b0a.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/2e9/775/5c42e97756b0a.jpg 2019-01-19T11:10:00+02:00 Футбол Нагельсман самый юный тренер, кто провел 100 матчей в национальном чемпионате

В матче 18-го тура чемпионата Германии "Хоффенхайм" дома уступила "Баварии" (1:3). Для главного тренера команды хозяев Юлиана Нагельсмана эта встреча стала 100-й в карьере в качестве наставника команды в Бундеслиге.

Таким образом, он стал самым молодым специалистом в истории, которому покорялась эта отметка по количеству проведенных матчей. Сегодня, 18 января, возраст Нагельсмана составляет 31 год и 179 дней.

Нагельсман работает в структуре "Хоффенхайма" с 2010 года. Ранее он занимал должности наставника молодежных команд клуба и входил в тренерский штаб основной команды. Главным тренером "Хоффенхайма" Юлиан стал в 2016 году.

Ранее мы писали, что украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка перейдет в клуб из Турции. В турецком гранде украинец будет зарабатывать меньше, чем получал в Германии. По информации местных СМИ, о трансфере должны были объявить еще вчера, но пока украинец остается в Германии.

Ранее сообщалось, что Коноплянка и еще несколько игроков были выставлены на трансфер из-за посещения ночного клуба после матча группового этапа Лиги чемпионов с "Порту" (1:3).

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Источник: Championat.ru Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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