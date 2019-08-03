Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,35
27,98

321 день без забитых мячей: Андрей Ярмоленко прервал голевую засуху

Сегодня, 23:10

Украинец отличился в серии пенальти товарищеского матча с "Атлетиком"

321 день без забитых мячей: Андрей Ярмоленко прервал голевую засуху Футбол Украинец отличился в серии пенальти товарищеского матча с "Атлетиком"

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко принял участие в товарищеском матче "Вест Хэма" против "Атлетика" из Бильбао. Украинец начал поединок на лавке запасных, а на поле появился на 65-й минуте, заменив Фелипе Андерсона. На тот момент счет в матче был 2:2. Так команды и завершили основное время игры, поэтому победителя встречи определяли в серии послематчевых пенальти.

Андрей Ярмоленко свою попытку с 11-метровой отметки реализовал, но это его команде не помогло – "Атлетик" выиграл послематчевую лотерею со счетом 4:2.

Реклама

Это был первый гол Ярмоленко после длительной реабилитации. В последний раз украинец отличался 321 день назад – 16 сентября 2018 года в матче чемпионата Англии против "Эвертона" (3:1), когда сделал дубль.

В тренде
ЦИК объявила результаты выборов в Раду по партийным спискам

Красивый гол Ярмоленко в составе "Вест Хэма":

Ранее мы писали, что Андрей Ярмоленко одолел "дачников", сыграв первый матч на английской земле спустя 280 дней после жуткой травмы. "Вест Хэм" обыграл в лондонском дерби "Фулхэм", победный мяч забил игрок за 20 млн евро, но это не украинец.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

гол товарищеский матч видео голов Андрей Ярмоленко Вест Хэм Атлетик Бильбао

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги
Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лигиФутбол
Онлайн Суперкубка Украины:
Онлайн Суперкубка Украины: "Динамо" одержало волевую победу над "Шахтером"Футбол
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок Украины
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо"Футбол
Первый тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции и результаты матчей
Первый тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции и результаты матчейФутбол

Новости партнеров

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР
Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР
Владельцы монет из СССР могут стать миллиардерами
Владельцы монет из СССР могут стать миллиардерами
Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят
Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят
Как действует яичница на организм человека: трудно поверить
Как действует яичница на организм человека: трудно поверить
Скоро жизнь украинцев круто изменится: новые пенсии и минималка
Скоро жизнь украинцев круто изменится: новые пенсии и минималка