321 день без забитых мячей: Андрей Ярмоленко прервал голевую засуху 2019-08-03T23:10:00+03:00 Футбол Украинец отличился в серии пенальти товарищеского матча с "Атлетиком"

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко принял участие в товарищеском матче "Вест Хэма" против "Атлетика" из Бильбао. Украинец начал поединок на лавке запасных, а на поле появился на 65-й минуте, заменив Фелипе Андерсона. На тот момент счет в матче был 2:2. Так команды и завершили основное время игры, поэтому победителя встречи определяли в серии послематчевых пенальти.

Андрей Ярмоленко свою попытку с 11-метровой отметки реализовал, но это его команде не помогло – "Атлетик" выиграл послематчевую лотерею со счетом 4:2.

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Это был первый гол Ярмоленко после длительной реабилитации. В последний раз украинец отличался 321 день назад – 16 сентября 2018 года в матче чемпионата Англии против "Эвертона" (3:1), когда сделал дубль.

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Красивый гол Ярмоленко в составе "Вест Хэма":

Ранее мы писали, что Андрей Ярмоленко одолел "дачников", сыграв первый матч на английской земле спустя 280 дней после жуткой травмы. "Вест Хэм" обыграл в лондонском дерби "Фулхэм", победный мяч забил игрок за 20 млн евро, но это не украинец.

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