321 день без забитых мячей: Андрей Ярмоленко прервал голевую засуху

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко принял участие в товарищеском матче "Вест Хэма" против "Атлетика" из Бильбао. Украинец начал поединок на лавке запасных, а на поле появился на 65-й минуте, заменив Фелипе Андерсона. На тот момент счет в матче был 2:2. Так команды и завершили основное время игры, поэтому победителя встречи определяли в серии послематчевых пенальти.
Андрей Ярмоленко свою попытку с 11-метровой отметки реализовал, но это его команде не помогло – "Атлетик" выиграл послематчевую лотерею со счетом 4:2.
Это был первый гол Ярмоленко после длительной реабилитации. В последний раз украинец отличался 321 день назад – 16 сентября 2018 года в матче чемпионата Англии против "Эвертона" (3:1), когда сделал дубль.
Красивый гол Ярмоленко в составе "Вест Хэма":
Ранее мы писали, что Андрей Ярмоленко одолел "дачников", сыграв первый матч на английской земле спустя 280 дней после жуткой травмы. "Вест Хэм" обыграл в лондонском дерби "Фулхэм", победный мяч забил игрок за 20 млн евро, но это не украинец.
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