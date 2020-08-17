330 миллионов на "Шахтер": сравнение составов полуфиналистов Лиги Европы

Сегодня донецкому "Шахтеру" в полуфинале Лиги Европы будет противостоять очень сильный соперник – вице-чемпион Италии "Интер". В текущем сезоне более грозным оппонентом был только "Манчестер Сити", с которым "горняки" пересекались на групповом этапе Лиги чемпионов. "Интер" – "Шахтер" онлайн трансляция уже доступна на нашем сайте. Также смотрите матч на сервисе Oll.tv.

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О силе "Интера" можно судить хотя бы по трансфертной стоимости состава команды. Согласно данным tranfermarkt.com, состав "Интера" – второй по стоимости в Италии (после "Ювентуса") и составляет 585,05 миллиона евро.

"Нерадзури" уже опубликовали стартовый состав на матч против "горняков". Антонио Конте выпустил на поле игроков на 334 миллиона евро! Самым дорогим в составе является нападающий Ромелу Лукаку (68 млн), а самым "дешевым" – защитник Эшли Янг (3,2 млн).

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Для сравнения, суммарная стоимость всех игроков чемпиона Украины составляет 130,03 миллиона евро. В стартовом составе Луиша Каштру вышли игроки, суммарная стоимость которых составляет 54,7 млн. В нашей команде наибольший ценник имеет Тайсон – его оценивают в 9,5 млн.

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"Интер" – "Шахтер": где смотреть полуфинал Лиги Европы

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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