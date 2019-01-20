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35-летний форвард в чемпионате Италии повторил достижение 25-летней давности

Сегодня, 19:36

Фабио Квальярелла забивает в десяти матчах подряд

Фабио Квальярелла
Фабио Квальярелла. Фото: Instagram
35-летний форвард в чемпионате Италии повторил достижение 25-летней давности //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/4b1/8d4/5c44b18d496cb.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/4b1/8d4/5c44b18d496cb.jpg Футбол Фабио Квальярелла забивает в десяти матчах подряд

Итальянский нападающий Фабио Квальярелла, выступающий за "Сампдорию", забил в 10 матчах Серии А подряд. В чемпионате Италии подобного не случалось 25 лет – в 1994 году на протяжении 11 матчей за "Фиорентину" забивал аргентинец Габриэль Батистута.

Еще одним футболистом, которому удавалось забивать на протяжении 10 матчей Серии А, был итальянец Эцио Паскутти, игравший за "Болонью". Его серия состоялась в 1962 году.

Квальярелла может повторить рекорд Батистуты, забив в 11 матчах Серии А подряд. 26 января "Сампдория" примет на своем поле "Удинезе".

В рамках своей 10-матчевой голевой серии Квальярелла забил в ворота "Милана", "Торино", "Дженоа", "Болоньи" (два гола), "Лацио", "Пармы", "Эмполи", "Кьево", "Ювентуса" и "Фиорентины" (два гола).

Ранее португальский тренер Жозе Моуринью рассказал о том, как он прятался в ящике для грязного белья в раздевалке "Челси" в 2005 году. Тогда специалист был дисквалифицирован и не мог посетить четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов против "Баварии".

Напомним, что забавный эпизод произошел в третьем дивизионе чемпионата Англии. Болельщик выбежал на поле, чтобы отпраздновать гол "Чарльтона", поскользнулся и ударил футболиста в пах.

чемпионат Италии, нападающий, Сампдория

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sport24.ru

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