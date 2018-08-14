37-летний Самюэль Это'О продолжит карьеру в Катаре

Клуб "Катар СК" объявил о подписании контракта с нападающим Самюэлем Это’О. Условия соглашения с 37-летним камерунцем не разглашаются. Ранее футболист заявлял, что его главной целью на данном этапе карьеры является выступление во Франции.

"Катар СК" стал для форварда 14-м клубом за карьеру. Ранее он играл за "Каджи Спортс Академи", "Реал", "Леганес", "Эспаньол", "Мальорку", "Барселону", "Интер", "Анжи", "Челси", "Эвертон", "Сампдорию", "Антальяспор" и "Коньяспор".

За свою карьеру он трижды выигрывал Лигу чемпионов, столько же раз – чемпионат Испании, по два раза поднимал над головой Кубок и Суперкубок Испании. Становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок и один раз – Суперкубок страны. Камерунец является Олимпийским чемпионом 2000 года.

Это’О покинул "Коньяспор" в начале августа. За турецкую команду нападающий выступал с января 2018 года и забил шесть мячей.

Ранее рекордсмен сборной Голландии отправился покорять Катар. Уэсли Снайдер намерен продлить свою карьеру до 2019 года. Снайдер и Это'О вместе поиграли в составе "Интера", а теперь будут защищать цвета разных клубов в Катаре.