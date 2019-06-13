37-летний Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории MLS

Шведский нападающий принял решение продолжить карьеру, он заработает 7,2 миллиона долларов за сезон

Златан Ибрагимович. Фото: AFP

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком в истории лиги американского и канадского футбола MLS. 37-летний швед принял решение остаться в клубе на сезон-2019, и его зарплата составит 7,2 миллиона долларов в год. Ранее самым высокооплачиваемым игроком в истории лиги был форвард "Торонто" Себастьян Джовинко – 7,1 миллиона долларов.

В нынешнем сезоне Ибрагимович провел 12 матчей и забил 11 голов в составе "Гэлакси". Интересно, что портал transfermarkt оценивает трансферную стоимость Златана Ибрагимовича всего в 3,5 миллиона евро. Для сравнения, лидер по этому показателю Килиан Мбаппе оценивается в 200 миллионов.

Златан Ибрагимович за время своей профессиональной карьере выступал в таких клубах, как "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселона", "Пари-Сен Жермен" и "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что на днях 37-летний Ибрагимович забил невероятный гол ударом через себя. Шведский форвард продолжает забивать красивые голы, несмотря на возраст, когда большинство футболистов завершают карьеру.

Смотрите видео красивого гола Златана Ибрагимовича, который он забил два года назад, играя за "Манчестер Юнайтед":

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