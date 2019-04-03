4:4 с "желтой субмариной": видео сумасшедшего камбека "Барсы" в матче с "Вильярреалом"

Месси обошел Роналду по голам со стандартов, а Суарес забил за пять секунд до финального свистка

Волевая "Барселона". Фото: AFP

4:4 с "желтой субмариной": видео сумасшедшего камбека "Барсы" в матче с "Вильярреалом" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/453/f1d/5ca453f1db44b.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/453/f1d/5ca453f1db44b.png 2019-04-03T09:38:41+03:00 Футбол Месси обошел Роналду по голам со стандартов, а Суарес забил за пять секунд до финального свистка

"Барселона" совершила камбек года! Проигрывая в выездном матче чемпионата Испании "Вильярреалу" со счетом 2:4, каталонцы в концовке встречи сумели забить два мяча и вырвать ничью – 4:4. Спасительные голы забили Месси, незадолго до этого вышедший на замену, и Суарес. Лионель отличился на 90-й минуте шикарным ударом со штрафного, а Суарес поразил ворота "желтой субмарины" за пять секунд до истечения третьей (и последней) компенсированной судьей минуты.

Интересно, что Месси обогнал выступающего уже за "Ювентус" Криштиану Роналду по голам со стандартных положений в чемпионате Испании. 34-летний португалец забил 80 таких мячей - 19 со штрафных, 61 – с пенальти. У Месси теперь 81 гол со стандартов - 29 со штрафных, 52 - с пенальти.

"Вильярреал" – "Барселона" – 4:4

Голы: Чуквуезе, 23, Экамби, 50, Иборра, 62, Бакка, 80 — Коутиньо, 12, Малком, 16, Месси, 90+1, Суарес, 90+4



"Вильярреал": Асенхо - Гаспар, Гонсалес, Руис, Фунес Мори - Иборра, Педраса - Касорла, Чуквуезе (Бонера, 88), Морланес (Касерес, 63) - Экамби (Бакка, 72).



"Барселона": тер Штеген - Роберто, Умтити, Лангле, Альба - Видаль, Бускетс (Ракитич, 73), Артур (Аленья, 72) - Малком, Суарес, Коутиньо (Месси, 61).

На 86-й минуте был удален Альваро Гонсалес ("Вильярреал")

Как сообщалось ранее, по миллионам евро, зарабатываемым в год, Месси обыграл Роналду со счетом 130:113. Лионель возглавил топ-пятерку футболистов с самыми высокими доходами.

Также сообщалось, что игрока "Эспаньола" Педросу назвали "Иудой" за то, что обменялся футболками с Месси. Фаны второго по значимости клуба Каталонии требуют выгнать защитника за контакт с Лионелем

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