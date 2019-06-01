40 лет спустя: знаменитый английский клуб выпустил коллекцию формы к юбилею победы в ЛЧ

Британцы дважды побеждали в главном еврокубковом турнире

Финал Лиги чемпионов 1979 "Ноттингем Форест" – "Мальме" Видео: Twitter

"Ноттингем Форест" выпустил форму в честь 40-летия первой победы в Кубке европейских чемпионов, сообщается на официальном сайте английского клуба. 30 мая 1979 года "Ноттингем Форест" обыграл "Мальме" со счетом 1:0 на стадионе "Олимпиаштадион" в Мюнхене в финале Кубка европейских чемпионов.

Спустя 40 лет, 30 мая 2019 года, "Ноттингем Форест" анонсировал выход лимитированной коллекции, состоящей из 1979 футболок, приуроченной к той победе. На правую сторону майки нанесены повторяющиеся имена всех создателей успеха 1979 года. Стоимость одной футболки составляет 70 фунтов.

Отметим, что спустя год после первого триумфа "Ноттингем Форест" снова выиграл Кубок европейских чемпионов. Также в коллекции клуба есть Суперкубок УЕФА (1979 год) и ода победа в чемпионате Англии (1978 год). На данный момент "Ноттингем Форест" выступает в Чемпионшипе. Клуб занял 9-е место в турнирной таблице соревнования по итогам сезона-2018/19.

Напомним, что сегодня состоится финал Лиги чемпионов между английскими "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем". Встреча пройдет в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано" и начнется в 21:00 по киевскому времени. "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" онлайн можно смотреть с помощью текстовой трансляции на сайте segodnya.ua.

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