400-я победа Юргена Клоппа: обзор матча 1/4 Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Порту"

Португальцы могли проиграть и крупнее, чем 0:2, но мерсисайдцы решили приберечь силы на "Челси"

Фото: AFP

400-я победа Юргена Клоппа: обзор матча 1/4 Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Порту" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/d11/cf7/5cad11cf7c466.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/d11/cf7/5cad11cf7c466.png 2019-04-10T00:53:08+03:00 Футбол Португальцы могли проиграть и крупнее, чем 0:2, но мерсисайдцы решили приберечь силы на "Челси"

Первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Порту" завершился победой хозяев со счетом 2:0. Ее команде Юргена Клоппа принесли голы гвинейца Наби Кейта и бразильца Фирмино, забитые в первом тайме. Ответная встреча соперников состоится 17 апреля в Португалии. Победитель этой пары в полуфинале встретится с победителем противостояния "Манчестер Юнайтед" - "Барселона", которые начнут выяснять отношения в среду, 10 апреля.

"Ливерпуль" – "Порту". Обзор первого тайма

"Ливерпуль" – "Порту". Обзор второго тайма

Поединок с "Ливерпулем" продолжил ужасающую безвыигрышную серию "Порту" в Англии. Теперь она насчитывает 3 ничьи и уже 16 поражений. Поражение португальских "драконов" на "Энфилде" во вторник могло быть и крупнее, чем 0:2. Но во втором тайме "Ливерпуль" решил не напрягаться, сэкономив силы на поединок Премьер-лиги с "Челси", который состоится в воскресенье.

Интересно, что для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа победа над "Порту" стала 400-й в тренерской карьере. 111 побед он одержал со своей нынешней командой, 180 - с дортмундской "Боруссией" и 109 - с "Майнцем".

"Ливерпуль" – "Порту" – 2:0

Голы: Кейта, 5, Фирмино, 26

"Ливерпуль": Алиссон - Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Милнер - Фабиньо, Хендерсон, Кейта - Салах, Фирмино (Старридж, 81), Мане (Ориги, 72)

"Порту": Касильяс - Милитан, Фелипе, М. Перейра (Фернандо, 77), Теллес - Отавио, Торрес (Кошта, 73), Данилу, Корона - Марега, Соарес (Браими, 62)

В параллельном матче вторника "Тоттенхэм" на своем поле переиграл "Манчестер Сити" со счетом 1:0. Поединок отметился незабитым пенальти и голом с просмотром повтора.

Ранее Криштиану Роналду поддержал игрока "Аякса", который находится в коме. "Ювентус" сыграет в Амстердаме свой первый матч 1/4 Лиги чемпионов в среду, 10 апреля.

Лига чемпионов. 1/4 финала

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