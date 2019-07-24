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41-летний Буффон отразил три пенальти в послематчевой серии

24 июля, 20:23

Итальянский ветеран стал героем матча Международного кубка чемпионов

В итальянском дерби Ювентус" обыграл "Интер" в матче Международного кубка чемпионов. Основное время завершилось вничью – 1:1. На 10-й минуте свои ворота поразил новичок "Ювентуса" Маттейс де Лигт. Это был первый матч для голландца в стартовом составе "Старой Синьоры". Напомним, что де Лигт стал третьим самым дорогим центральным защитником в истории.

Во втором тайме Криштиану Роналду ударом со штрафного и небольшого рикошета сравнял счет. А в серии послематчевых пенальти героем стал 41-летний голкипер туринцев Джанлуиджи Буффон, отразивший три пенальти.

Ранее мы писали, что 41-летний вратарь прошел обряд посвящения в игроки "Ювентуса". После годичного вояжа в Париж Джанлуиджи вернулся в туринский клуб и спел, стоя на стуле.

Интересно, что год назад Буффон совершил подобный обряд в Париже, после перехода в "Пари Сен-Жермен". Итальянский вратарь исполнил песню известного певца Васко Росси "Vita spericolata" ("Отчаянная жизнь").

Напомним, что Джанлуиджи Буффон сыграл в составе "Ювентуса" 656 матчей во всех турнирах и выиграл 9 титулов чемпиона Италии, 4 Кубка и 5 Суперкубков Италии. В 2018 году он перешел в "Пари Сен-Жермен". Вместе с парижанами выигрывал чемпионат Франции и Суперкбок Франции. Но не продлил контракт с "ПСЖ" и на правах свободного агента вернулся в "Ювентус".

Напомним, в последнем матче Лиги чемпионов за "Ювентус" Буффон получил красную карточку

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Тег видео, футбол, Ювентус Турин, Интер Италия, Джанлуиджи Буффон, Маттейс де Лигт, Международный кубок чемпионов

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Источники:

Сегодня|Спорт , СЭ в Украине

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