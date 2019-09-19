46 дней без побед: стал известен состав игроков "Динамо", которые должны прервать эту серию

Миколенко - в старте, Караваев - в запасе

Сегодня "Динамо" сыграет с "Мальме" в первом туре группового этапа Лиги Европы. Матч на НСК "Олимпийский" в Киеве начнется в 19:55, а мы проведет онлайн "Динамо" – "Мальме" с видео голов, яркими фото со стадиона и комментариями ключевых эпизодов встречи. В последний раз "Динамо" побеждало полтора месяца назад – 3 августа киевляне на выезде обыграли "Львов" в чемпионате Украины со счетом 3:0. Таким образом, украинский гранд уже 46 дней не знает радости побед.

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Стали известны стартовые составы на матч "Динамо" – "Мальме":

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"Динамо": 71. Бойко, 16. Миколенко, 44. Кадар, 94. Кендзера, 5. Сидорчук, 7. Вербич, 8. Шепелев В., 15. Цыганков, 22. Родригес Ж., 29. Буяльский, 30. Шабанов

Запасные: 1. Бущан, 20. Караваев, 14. Де Пена, 19. Гармаш, 9. Фран Соль, 11. Цитаишвили, 41. Беседин

"Мальме": 27. Далин, 4. Сафари, 8. Траустасон, 16. Беймо, 17. Бенгтссон Р., 24. Нильсен Л., 6. Левицки О., 5. Риекс, 7. Баширу, 14. Кристиансен А., 9. Розенберг

Запасные: 1. Мелихарек, 2. Ларссон Э., 3. Кнудсен, 11. Молинс, 18. Галь Р., 23. Антонссон М., 32. Бергет

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Отметим, что сразу по завершении матча "Динамо" в Лиге Европы стартует еще один украинский клуб: онлайн "Вольфсбург" – "Александрия" тоже доступен на нашем сайте.

Напомним, что "Динамо" в последний раз побеждало полтора месяца назад – в начале августа:

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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