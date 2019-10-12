56 поражений, и тут – такое! Андорра выиграла первый в истории матч чемпионата Европы

Карликовая сборная на своем поле одолела футболистов Молдовы, опустив их на последнее место в группе

Андорра празднует исторический успех / Фото: Twitter

Историческое событие произошло в Андорре. Футбольная сборная этой карликовой страны одержала свою первую победу за все время выступлений в рамках отборочных турниров чемпионатов Европы. До матча с Молдовой, который Андорра накануне выиграла со счетом 1:0 благодаря голу Марка Валеса, эта команда проиграла во всех своих предыдущих 56 матчах евроквалификаций. Да-да, абсолютно во всех! Проигрышная серия продолжалась 21 год – с 5 сентября 1998 года.

Обзор матча Андорра – Молдова – 1:0

Читайте также: Чехия нанесла Англии первое поражение в отборе на Евро-2020

Эта историческая победа позволила Андорре подняться на предпоследнюю строчку в турнирной таблице группы H. На последнюю же строчку опустилась поверженная карликами Молдова.

Реклама

В тренде Соперник Усика провалил допинг-тест. Украинцу экстренно ищут новую жертву

Андорра – Молдова – 1:0

Гол: Валес, 63

Андорра: Гомес – Рубио, Лима, Льйовера, Сан-Николас – Клементе (Ребес, 73), Валес, Виейра, Сервос – Мартинес Алехо (Алаес, 6), Пуйоль (Родригес, 83)

Молдова: Кошелев – Граур, Посмак, Препелита, Рябчук – Чеботару, Михалев (Дедов, 72), Ионице – Гинсари, Суворов, Бойчук

Предупреждения: Рубио, Мартинес, Сервос – Гинсари, Чеботару, Суворов

Удаление: Гинсари, 55 (Молдова, вторая желтая)

Турнирная таблица группы H

N Команды И В Н П М О 1 ТУРЦИЯ 7 6 0 1 15-2 18 2 ФРАНЦИЯ 7 6 0 1 20-4 18 3 ИСЛАНДИЯ 7 4 0 3 10-10 12 4 АЛБАНИЯ 7 3 0 4 10-10 9 5 АНДОРРА 7 1 0 6 1-14 3 6 МОЛДОВА 7 1 0 6 2-18 3

Читайте также: Португалия громит Люксембург и не отпускает Украину в группе отбора на Евро-2020

Напомним, накануне сборная Украины обыграла в Харькове Литву 2:0. Победа имени Руслана Малиновского, отличившегося дублем, на 99 процентов выводит нас на Евро-2020. Чтобы оформить путевку в финальную часть чемпионата Европы, команде Андрея Шевченко достаточно будет в понедельник в Киеве взять очко в домашнем поединке против Криштиану Роналду и его Португалии, либо же в ноябре не проиграть в Белграде Сербии 0:6.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама