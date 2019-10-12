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56 поражений, и тут – такое! Андорра выиграла первый в истории матч чемпионата Европы

12 октября, 08:57

Карликовая сборная на своем поле одолела футболистов Молдовы, опустив их на последнее место в группе

Андорра празднует исторический успех

Андорра празднует исторический успех / Фото: Twitter

Историческое событие произошло в Андорре. Футбольная сборная этой карликовой страны одержала свою первую победу за все время выступлений в рамках отборочных турниров чемпионатов Европы. До матча с Молдовой, который Андорра накануне выиграла со счетом 1:0 благодаря голу Марка Валеса, эта команда проиграла во всех своих предыдущих 56 матчах евроквалификаций. Да-да, абсолютно во всех! Проигрышная серия продолжалась 21 год – с 5 сентября 1998 года.

Обзор матча Андорра – Молдова – 1:0

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Эта историческая победа позволила Андорре подняться на предпоследнюю строчку в турнирной таблице группы H. На последнюю же строчку опустилась поверженная карликами Молдова.

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Андорра – Молдова – 1:0
Гол: Валес, 63
Андорра: Гомес – Рубио, Лима, Льйовера, Сан-Николас – Клементе (Ребес, 73), Валес, Виейра, Сервос – Мартинес Алехо (Алаес, 6), Пуйоль (Родригес, 83)
Молдова: Кошелев – Граур, Посмак, Препелита, Рябчук – Чеботару, Михалев (Дедов, 72), Ионице – Гинсари, Суворов, Бойчук
Предупреждения: Рубио, Мартинес, Сервос – Гинсари, Чеботару, Суворов
Удаление: Гинсари, 55 (Молдова, вторая желтая)

Турнирная таблица группы H

N

Команды

ИВНПМО
1 ТУРЦИЯ760115-218
2 ФРАНЦИЯ760120-418
3 ИСЛАНДИЯ740310-1012
4 АЛБАНИЯ730410-109
5 АНДОРРА71061-143
6 МОЛДОВА71062-183

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Напомним, накануне сборная Украины обыграла в Харькове Литву 2:0. Победа имени Руслана Малиновского, отличившегося дублем, на 99 процентов выводит нас на Евро-2020. Чтобы оформить путевку в финальную часть чемпионата Европы, команде Андрея Шевченко достаточно будет в понедельник в Киеве взять очко в домашнем поединке против Криштиану Роналду и его Португалии, либо же в ноябре не проиграть в Белграде Сербии 0:6.

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видео голов Евро-2020 сборная Молдовы сборная Андорры

Источник: Сегодня|Спорт

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