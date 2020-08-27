560 млн евро за Месси: раскрыты детали сумасшедшего перехода Лионеля в "Манчестер Сити"

Аргентинского кудесника ждут три года с космической зарплатой в Англии и последующий отъезд в Нью-Йорк

Капитан "Барселоны" Лионель Месси обойдется "Манчестер Сити" в фантастические 500 миллионов фунтов (это порядка 560 миллионов евро), если этот трансфер, в котором заинтересован английский гранд, все-таки состоится. Об этом сообщает The Telegraph, называя предстоящую сделку рекордной в истории футбола.

Реклама

Читайте также: Непобедимый украинский боксер представил Месси в форме "Шахтера"

По данным британских СМИ, "Манчестер Сити" придется заплатить 200 млн фунтов (224 млн евро) "Барселоне", с которой Лионель Месси связан контрактом до лета следующего года.

А самому 33-летнему аргентинцу английский клуб, за который выступает украинец Александр Зинченко, предложит контракт сроком на три года – с зарплатой в 100 млн фунтов (112 млн евро) в год. С шейхов, владеющих "МанСити", судя по всему, не убудет.

Суммарно получается свыше полумиллиарда евро. При этом в 3-летнем контракте "Манчестер Сити" с Лионелем Месси будет предусмотрена опция дальнейшего перехода аргентинского нападающего в "Нью-Йорк Сити".

Реклама

Лионель Месси / Фото: Reuters

Читайте также: Месси сообщил "Барселоне" о желании разорвать контракт "древним" способом – по факсу

Ранее сообщалось, что "Барселона" отпустит Месси только за баснословные 700 млн евро. К аргентинскому форварду привязано большое количество рекламных контрактов, которые президент каталонцев Жозеп Бартомеу не хочет потерять. Отсюда – такая невероятная неустойка.

Также мы писали, что "Манчестер Сити" пойдет на приобретение Месси, если английскому клубу при этом удастся обойтись без нарушения правил финансового фэйр-плей.

Реклама

Смотрите, как забивает Лионель Месси

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама