57 лет не было ничего подобного: Италия поиздевалась над Лихтенштейном в отборе Евро-2020
Итальянцы выиграли с разницей в шесть мячей: такое впервые случилось при жизни Роберто Манчини
Сборная Италии разгромила Лихтенштейн в матче квалификации Евро-2020 со счетом 6:0. Победа с разницей в шесть мячей стала для итальянцев первой с 1962 года. Тогда в рамках отбора на Кубок Европы с таким же счетом 6:0 была разгромлена сборная Турции. Интересно, что нынешний главный тренер итальянцев Роберто Манчини родился спустя два года после того разгрома – в 1964-м.
Обзор матча Италия – Лихтенштейн (6:0)
Италия - Лихтенштейн – 6:0
Сенси, 17, Верратти, 32, Квальярелла, 35 пен., 45+3 пен., Кин, 69, Паволетти, 76
Италия: Сиригу - Манчини, Бонуччи (Иццо, 79), Романьоли, Спинаццола - Сенси, Жоржиньо (Дзаньоло, 57), Верратти - Политано, Квальярелла (Паволетти, 72), Кин.
Лихтенштейн: Б. Бюхель – Вольфингер, Кауфманн, Хофер, Геппель - Зеле (Малин, 46), Польверино, Визер, Кюне (Мейер, 68) - Хаслер, Саланович (М. Бюхель, 81).
На 45+2-й минуте удален Кауфманн (Лихтенштейн)
Разгромная победа над Лихтенштейном вывела команду Роберто Манчини в лидеры отборочной группы J.
Как сообщалось ранее, Дания сотворила чудо в отборе Евро-2020, за 10 минут отыграв три мяча в матче со Швейцарией.
Также сообщалось, что вратарь сборной Италии пропустил матч отбора из-за бутылки.
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