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57 лет не было ничего подобного: Италия поиздевалась над Лихтенштейном в отборе Евро-2020

Сегодня, 10:04

Итальянцы выиграли с разницей в шесть мячей: такое впервые случилось при жизни Роберто Манчини

Разгром Лихтенштейна
Разгром Лихтенштейна. Фото: AFP
57 лет не было ничего подобного: Италия поиздевалась над Лихтенштейном в отборе Евро-2020 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b2c/e7f/5c9b2ce7f101a.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b2c/e7f/5c9b2ce7f101a.png Футбол Итальянцы выиграли с разницей в шесть мячей: такое впервые случилось при жизни Роберто Манчини

Сборная Италии разгромила Лихтенштейн в матче квалификации Евро-2020 со счетом 6:0. Победа с разницей в шесть мячей стала для итальянцев первой с 1962 года. Тогда в рамках отбора на Кубок Европы с таким же счетом 6:0 была разгромлена сборная Турции. Интересно, что нынешний главный тренер итальянцев Роберто Манчини родился спустя два года после того разгрома – в 1964-м. 

Обзор матча Италия – Лихтенштейн (6:0)

Италия - Лихтенштейн – 6:0
Сенси, 17, Верратти, 32, Квальярелла, 35 пен., 45+3 пен., Кин, 69, Паволетти, 76
Италия: Сиригу - Манчини, Бонуччи (Иццо, 79), Романьоли, Спинаццола - Сенси, Жоржиньо (Дзаньоло, 57), Верратти - Политано, Квальярелла (Паволетти, 72), Кин.
Лихтенштейн: Б. Бюхель – Вольфингер, Кауфманн, Хофер, Геппель - Зеле (Малин, 46), Польверино, Визер, Кюне (Мейер, 68) - Хаслер, Саланович (М. Бюхель, 81).
На 45+2-й минуте удален Кауфманн (Лихтенштейн)

Разгромная победа над Лихтенштейном вывела команду Роберто Манчини в лидеры отборочной группы J.

Как сообщалось ранее, Дания сотворила чудо в отборе Евро-2020, за 10 минут отыграв три мяча в матче со Швейцарией.

Также сообщалось, что вратарь сборной Италии пропустил матч отбора из-за бутылки.

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Тег сборная Италии, Евро-2020, Роберто Манчини, сборная Лихтенштейна

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Сегодня|Спорт

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