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608 миллионов на ветер: космические траты тренера Александра Зинченко

Сегодня, 12:56

Хосеп Гвардиола "раскрутил" хозяев английского клуба на невероятные деньги. И все – без толку

Фото: AFP

"Манчестер Сити" после прихода на тренерский пост испанца Хосепа Гвардиолы летом 2016 года потратил на усиление состава космические 608 миллионов евро. Однако это не спасает английский клуб от провалов на евроарене, очередным из которых стал вылет по сумме двух матчей от "Тоттенхэма" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

В первом сезоне в "Манчестер Сити" Гвардиола потратил 213 миллионов евро, во втором – побил рекорд клуба, расставшись с 318 миллионами евро. А в нынешнем сезоне на новичков для команды украинца Александра Зинченко ушло еще 77 миллионов евро. И все – без еврокубковой отдачи.

Выиграть Лигу чемпионов Гвардиоле, имеющему контракт до 2021 года, пока с "Сити" не удается. В Баварии испанский специалист потратил на усиление 204 миллиона евро, но также потерпел в главном еврокубке неудачу.

Ранее легендарный голландский футболист Рууд Гуллит назвал свою версию неудач, преследующих главного тренера "Манчестер Сити" Гвардиолу. "Это все потому, что у Гвардиолы  нет Месси", – заявил Гуллит.

Также сообщалось, что в Twitter "МанСити" появилась загадочная запись из 39 букв. Это произошло после того как добавленных ко второму тайму матча с "Тоттенхэмом" минутах арбитр отменил гол, который выводил "МанСити" в полуфинал Лиги чемпионов.

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Тег Лига чемпионов, Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола

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Источники:

Сегодня|Спорт , A Bola

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