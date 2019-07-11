69-летний экс-футболист сборной Германии повторил свой гол ножницами с ЧМ-1982
Клаус Фишер славился умением забивать мячи ударом "через себя"
Бывший нападающий сборной ФРГ Клаус Фишер в возрасте 69 лет забил гол ударом через себя. Видео с голом разместил телеканал BSN в Twitter, подшутив над экс-форвардом сборной Англии, Гари Линекером: "Линекер никогда бы так не смог". В ответ англичанин ответил: "Конечно, смог бы".
В данный момент Фишер работает экспертом на немецком телевидении. За свою карьеру Фишер забил не один гол ударом через себя – он отличался ударом ножницами в полуфинале серебряного для немцев ЧМ-1982 против Франции, в товарищеском матче со Швейцарией в 1977, но самый памятный гол забил в ворота сборной СССР в 1978 году. К сожалению, этот гол-красавец был отменен арбитром из-за опасной игры.
Один из самых известных мячей ударом ножницами забил Криштиану Роналду в ворота итальянского "Ювентуса" еще во времена выступления за мадридский "Реал". Он забил гол, который войдет в историю, к сожалению, этот гол был забит нам", – сказал тогда защитник туринского клуба Андреа Барцальи.
Ранее мы писали, что в Голландии повторили самый красивый гол в истории "Шахтера". 20-летний нападающий "Йонг Утрехта" забил в стиле экс-звезды "горняков" Франселино Матузалема.
Как сообщалось ранее, невероятный гол был забит вратарем в матче третьей лиги Румынии. "Наследник" знаменитого парагвайского кипера Чилаверта исполнил "парашют" на 94-й минуте.
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