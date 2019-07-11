Сделать стартовой
25,7
28,84
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

69-летний экс-футболист сборной Германии повторил свой гол ножницами с ЧМ-1982

11 июля, 12:20

Клаус Фишер славился умением забивать мячи ударом "через себя"

Бывший нападающий сборной ФРГ Клаус Фишер в возрасте 69 лет забил гол ударом через себя. Видео с голом разместил телеканал BSN в Twitter, подшутив над экс-форвардом сборной Англии, Гари Линекером: "Линекер никогда бы так не смог". В ответ англичанин ответил: "Конечно, смог бы".

В данный момент Фишер работает экспертом на немецком телевидении. За свою карьеру Фишер забил не один гол ударом через себя – он отличался ударом ножницами в полуфинале серебряного для немцев ЧМ-1982 против Франции, в товарищеском матче со Швейцарией в 1977, но самый памятный гол забил в ворота сборной СССР в 1978 году. К сожалению, этот гол-красавец был отменен арбитром из-за опасной игры.

Один из самых известных мячей ударом ножницами забил Криштиану Роналду в ворота итальянского "Ювентуса" еще во времена выступления за мадридский "Реал". Он забил гол, который войдет в историю, к сожалению, этот гол был забит нам", – сказал тогда защитник туринского клуба Андреа Барцальи.

Ранее мы писали, что в Голландии повторили самый красивый гол в истории "Шахтера". 20-летний нападающий "Йонг Утрехта" забил в стиле экс-звезды "горняков" Франселино Матузалема.

Как сообщалось ранее, невероятный гол был забит вратарем в матче третьей лиги Румынии. "Наследник" знаменитого парагвайского кипера Чилаверта исполнил "парашют" на 94-й минуте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег футболист, гол, сборная Германии

Вы сейчас просматриваете новость " 69-летний экс-футболист сборной Германии повторил свой гол ножницами с ЧМ-1982". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня , soccernews.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18 футболистов стоят 100 или больше миллионов евро: где они играют

Сегодня, 12:16

Наибольшее представительство самых дорогих игроков – в чемпионате Англии, а в Италии нет ни одного футболиста за 100 млн

Ворвались в дом и украли собаку: экс-игрок "Ливерпуля" просит найти его любимца за вознаграждение

9 июля, 15:00

Неизвестные проникли в дом футболиста, разбив дверь черного входа

"Брать его с собой бесполезно": тренер "Генка" категорически высказался об украинце Малиновском

7 июля, 21:08

Украинский футболист Руслан Малиновский хочет покинуть бельгийский клуб, а тренер "Генка" не видит смысла брать его на тренировочный сбор

Вместе боролись с раком кожи: экс-футболист и звезда фильмов Гая Ричи потерял жену

7 июля, 14:35

25 июня текущего года Винни и Таня отметили 25-летие совместной жизни

Форвард сборной Украины в ударе: Роман Яремчук реализовал пенальти на сборах

6 июля, 20:28

Украинский нападающий помог своей команде обыграть соперника из Греции

"Он никогда не был таким быстрым, как сейчас": спринтер в восторге от тренировок с Роналду

6 июля, 18:49

Португальский атлет считает, что форвард "Ювентуса" сможет играть на высоком уровне до 40 лет

Учёные определили самую опасную для здоровья группу крови

Ученые наконец установили, зачем зебре полоски

Как убрать герпес на губах быстро и наверняка

Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА

В Японии клиенты арендуют машины, но никуда не едут

Жители Днепра станут больше платить за воду

Лилия Ребрик стала жертвой мошенников

Раскрыта тайна разбитых носов египетских статуй

Видео: Впечатляющая авария Матевоса Исаакяна в Спа

Чем полезна клубника, а чем вредна?

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Вафельницы, которые хотят все женщины! Со скидкой в городе

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, вся сетка турнира вплоть до финала

Сегодня, 00:06

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 21:27

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 20:35

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

"Чот ты медленный стал": Усик напугал своих болельщиков первой тренировкой после травмы

9 июля, 17:12

По мнению подписчиков Александра, от его былой феноменальной скорости не осталось и следа

Онлайн видеотрансляция матча "Динамо" – "Олимпиакос"

8 июля, 18:00

Киевляне на сборах в Австрии проведут спарринг с вице-чемпионом Греции

Продолжительность жизни человека зависит от того, какого он роста

Уничтожение российского снайпера под Донецком попало на видео

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь