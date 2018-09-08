70-летнего болельщика не пустили на стадион во Франции из-за футболки сборной

В прошлые выходные 70-летний болельщик Кристиан Жубер не смог посетить матч 4-го тура чемпионата Франции "Монако" – "Марсель". Как сообщает Nice Matin, пожилого человека не пустили на стадион стюарды, так как он был одет в новую футболку сборной Франции с двумя звездами. По национальным правилам, которые направлены на предотвращение хулиганства, болельщикам нельзя посещать стадионы в атрибутике команд, которые в этот день не играют.

"Я надел футболку, потому что на чемпионате мира-2018 был защитник "Монако" Джибриль Сидибе", – отметил Жубер. – "Когда мне сказали, что я не могу пройти, то подумал, что стюард шутит. После того, как меня попросили удалиться, я ждал, что мне скажут, что это розыгрыш. Стюарды сказали, что следуют приказам. Они вызвали полицию, чтобы выпроводить меня со стадиона".

Стоит отметить, что в конце концов, болельщик смог попасть на стадион, но только через 15 минут после стартового матча. Ему пришлось надеть футболку наизнанку.

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