Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,32
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

78-летний Пеле заявил, что он снова готов играть в футбол

Сегодня, 21:43

"Король футбола" в социальных сетях рассказал, что антибиотики работают и он чувствует себя лучше

Пеле
Пеле. Фото: AFP
78-летний Пеле заявил, что он снова готов играть в футбол //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/7a0/318/5ca7a03189fb0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/7a0/318/5ca7a03189fb0.jpg Футбол "Король футбола" в социальных сетях рассказал, что антибиотики работают и он чувствует себя лучше

Экс-форвард сборной Бразилии, трехкратный чемпион мира Пеле, ранее госпитализированный в Париже, чувствует себя лучше. Об этом он сообщил в своем Twitter. "Спасибо вам за вашу любовь. Антибиотики работают, и все тесты в порядке. Я чувствую себя гораздо лучше. Думаю, что я снова готов играть", – написал Пеле.


Ранее сообщалось, что госпитализация 78-летнего бразильца является лишь мерой предосторожности перед его возвращением на родину. Его окружение решило, что это необходимо перед обратным перелетом в Бразилию.

Отметим, что в Twitter у Пеле более 2,5 миллионов подписчиков, причем пишет в соцсетях он довольно часто – уже более 2,5 тыcяч записей только в этой сети. В Facebook на профиль Пеле подписались в два раза больше людей – пять миллионов фанатов.

Это были не первые проблемы со здоровьем у Пеле за последние годы. В ноябре 2014 года он был доставлен в реанимацию после серьезной инфекции мочевыводящих путей. На Олимпийских играх 2016 года он не смог зажечь олимпийский факел в Рио-де-Жанейро. На церемонии жеребьевки чемпионата мира 2018 года он присутствовал, находясь в инвалидной коляске.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег футболист, Пеле

Вы сейчас просматриваете новость " 78-летний Пеле заявил, что он снова готов играть в футбол". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Что о родителях говорит имя их ребенка?

Топ-3 знака зодиака, которые забирают вашу энергию

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?

Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену

Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми

Злата Огневич вышла замуж? Певица показала свадебное фото

Посольство США ответило Луценко насчет списка неприкасаемых

Алена Омаргалиева показала соблазнительную фигуру

Это попытка побега! Что творилось в суде над Кокориным

Сожительницу радикала Стерненко задержали в Одессе
Загрузка...

Попытка подкупа "Зари": Игроки оказались умнее, чем о них думали

Вчера, 09:21

Футболистам луганского клуба обещали 10 тысяч долларов за проигрыш "Динамо" с нужным счетом

"Ты оскорбил 1,5 миллиарда мусульман": Макгрегора предупредили, что он "попал"

3 апреля, 15:42

Менеджер Нурмагомедова ответил ирландцу, сравнившему супругу российского бойца с полотенцем

"Забили на медосмотр": 3,5 млн евро, которые "Динамо" отдало за Соля, могут оказаться пущенными на ветер

3 апреля, 14:42

Испанец проговорился, что подписал контракт с киевлянами, имея серьезные проблемы с плечом

"Люблю тебя больше, чем подругу": жена экс-динамовца сделала признание оголившейся Ирине Морозюк

3 апреля, 11:27

Самая эпатажная девушка украинского футбола показала себя под струей воды в душевой кабинке

Жена-россиянка родила лучшему украинскому теннисисту козака Алекса

3 апреля, 09:03

Сергей Стаховский стал многодетным отцом. У него одна дочка и теперь уже двое сыновей

«Девочка должна быть задушена»

Назван неожиданный симптом рака легких

Ксения Собчак и Константин Богомолов подтвердили свой роман