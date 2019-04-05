78-летний Пеле заявил, что он снова готов играть в футбол
"Король футбола" в социальных сетях рассказал, что антибиотики работают и он чувствует себя лучше
Экс-форвард сборной Бразилии, трехкратный чемпион мира Пеле, ранее госпитализированный в Париже, чувствует себя лучше. Об этом он сообщил в своем Twitter. "Спасибо вам за вашу любовь. Антибиотики работают, и все тесты в порядке. Я чувствую себя гораздо лучше. Думаю, что я снова готов играть", – написал Пеле.
Thank you for all your love! The anti-biotics are working and the tests are all. I feel so much better, I think I'm ready to play again!— Pelé (@Pele) April 5, 2019
Ранее сообщалось, что госпитализация 78-летнего бразильца является лишь мерой предосторожности перед его возвращением на родину. Его окружение решило, что это необходимо перед обратным перелетом в Бразилию.
Отметим, что в Twitter у Пеле более 2,5 миллионов подписчиков, причем пишет в соцсетях он довольно часто – уже более 2,5 тыcяч записей только в этой сети. В Facebook на профиль Пеле подписались в два раза больше людей – пять миллионов фанатов.
Это были не первые проблемы со здоровьем у Пеле за последние годы. В ноябре 2014 года он был доставлен в реанимацию после серьезной инфекции мочевыводящих путей. На Олимпийских играх 2016 года он не смог зажечь олимпийский факел в Рио-де-Жанейро. На церемонии жеребьевки чемпионата мира 2018 года он присутствовал, находясь в инвалидной коляске.
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