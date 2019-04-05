78-летний Пеле заявил, что он снова готов играть в футбол

"Король футбола" в социальных сетях рассказал, что антибиотики работают и он чувствует себя лучше

Пеле. Фото: AFP

78-летний Пеле заявил, что он снова готов играть в футбол //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/7a0/318/5ca7a03189fb0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/7a0/318/5ca7a03189fb0.jpg 2019-04-05T21:43:00+03:00 Футбол "Король футбола" в социальных сетях рассказал, что антибиотики работают и он чувствует себя лучше

Экс-форвард сборной Бразилии, трехкратный чемпион мира Пеле, ранее госпитализированный в Париже, чувствует себя лучше. Об этом он сообщил в своем Twitter. "Спасибо вам за вашу любовь. Антибиотики работают, и все тесты в порядке. Я чувствую себя гораздо лучше. Думаю, что я снова готов играть", – написал Пеле.

Thank you for all your love! The anti-biotics are working and the tests are all. I feel so much better, I think I'm ready to play again! — Pelé (@Pele) April 5, 2019



Ранее сообщалось, что госпитализация 78-летнего бразильца является лишь мерой предосторожности перед его возвращением на родину. Его окружение решило, что это необходимо перед обратным перелетом в Бразилию.

Отметим, что в Twitter у Пеле более 2,5 миллионов подписчиков, причем пишет в соцсетях он довольно часто – уже более 2,5 тыcяч записей только в этой сети. В Facebook на профиль Пеле подписались в два раза больше людей – пять миллионов фанатов.

Это были не первые проблемы со здоровьем у Пеле за последние годы. В ноябре 2014 года он был доставлен в реанимацию после серьезной инфекции мочевыводящих путей. На Олимпийских играх 2016 года он не смог зажечь олимпийский факел в Рио-де-Жанейро. На церемонии жеребьевки чемпионата мира 2018 года он присутствовал, находясь в инвалидной коляске.

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