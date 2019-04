78-летний Пеле заявил, что он снова готов играть в футбол //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/7a0/318/5ca7a03189fb0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/7a0/318/5ca7a03189fb0.jpg 2019-04-05T21:43:00+03:00 Футбол "Король футбола" в социальных сетях рассказал, что антибиотики работают и он чувствует себя лучше

Экс-форвард сборной Бразилии, трехкратный чемпион мира Пеле, ранее госпитализированный в Париже, чувствует себя лучше. Об этом он сообщил в своем Twitter. "Спасибо вам за вашу любовь. Антибиотики работают, и все тесты в порядке. Я чувствую себя гораздо лучше. Думаю, что я снова готов играть", – написал Пеле.

Thank you for all your love! The anti-biotics are working and the tests are all. I feel so much better, I think I'm ready to play again!