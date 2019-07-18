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8-летний вратарь: против "Боруссии" сыграл мальчик, болеющий лейкозом

18 июля, 11:20

Клуб "Сиэтл Саундерс" дал возможность больному раком ребенку выйти на поле в товарищеском матче

Гойал на групповой фотографии перед матчем
Гойал на групповой фотографии перед матчем. Фото: Twitter

Американский футбольный клуб "Сиэтл Саундерс" провел товарищеский матч против дортмундской "Боруссии". Игра была особенной для 8-летнего Хима Гойала, который вышел на поле в стартовом составе. Гойал, тренирующийся в системе "Сиэтл Саундерс", болеет лейкозом. Несмотря на это, мальчик продолжает бороться и играет в футбол. В матче против "Боруссии" Гойал вышел на поле в основе и занял место в воротах.

"Здорово, что он вышел с нами на тренировку, а потом на игру. Он посмотрел, что мы делаем, отвлекся от всего этого. Спорт всегда даем вам выход из ситуации. Он позволяет исчезнуть в собственном мире и забыть о ваших проблемах", – сказал игрок "Сиэтл Саундерс" Стефан Фрей.

Что касается матча, его выиграла "Боруссия" (З:1). По разу в составе немецкого клуба отличились Мариус Вольф, Пако Алькасер и Джейдон Санчо. У "Сиэтла" забил Джонатан Кэмпбелл.

Напомним, что в прошлом сезоне "Боруссия" проиграла будущему финалисту Лиги чемпионов "Тоттенхэму":

Напомним, что буквально накануне "Тоттенхэм" оказался в центре забавной трансферной истории. Маурицио Почеттино, являющийся сыном главного тренера "шпор" Маурисио Почеттино, подписал первый профессиональный контракт с клубом. 18-летний игрок будет выступать за молодежную команду "Тоттенхэма" U-23. В прошлом сезоне Почеттино-младший выступал за U-18, где забил 4 гола в 23 встречах.

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Тег футбол, товарищеский матч, Боруссия Дортмунд, Сиэтл Саундерс

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sport24.ru

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