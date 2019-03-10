880 млн долларов: американцы обнародовали схему, как Катар покупал у ФИФА чемпионат мира

ФИФА обвиняют в получении гигантской взятки за предоставление катарцам скандального мундиаля-2022

Штаб-квартира ЧМ-2022 в Дохе. Фото: Getty Images

880 млн долларов: американцы обнародовали схему, как Катар покупал у ФИФА чемпионат мира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/4ed/1f0/5c84ed1f06335.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/4ed/1f0/5c84ed1f06335.png 2019-03-10T13:01:00+02:00 Футбол ФИФА обвиняют в получении гигантской взятки за предоставление катарцам скандального мундиаля-2022

СМИ сообщают, что Катар предложил ФИФА сотни миллионов долларов, чтобы у страны была возможность принять чемпионат мира-2022 по футболу.

Как утверждает американское издание Foxsports, за победу при голосовании арабская страна заплатила ФИФА 880 млн долларов. Эта сумма была разбита на две части: 400 млн организация получила еще до выборов, а 480 млн были выплачены три года спустя. По данным источника, "движущей силой" в сделке стал эмир Катара – Хамад бин Халиф Аль-Тани. Он является владельцем телекомпании Аль-Джазира, которая якобы втайне в 2010-м году предложила ФИФА 400 миллионов долларов за телеправа на ЧМ-2018 и ЧМ-2022. Это случилось всего за 3 недели до выбора страны-хозяйки мероприятия. В контракт также входил пункт о том, что ФИФА получит 100 млн долларов из общей суммы только в случае выбора Катара местом проведения мундиаля.

Три года спустя, как сообщает Foxsports, арабская страна через другую телегруппу, beIN Media Group, предложила еще $480 млн. Вскоре после этого ФИФА закрыла свое длительное расследование о коррупции при подаче заявок.

Как сообщалось ранее, ФИФА готова перенести матчи ЧМ-2022 в другую страну.

Также сообщалось, что очередной экс-чиновник ФИФА отстранен после скандала с коррупцией.

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