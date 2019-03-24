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9:0 в нашу пользу: в сборной Украины рассказали, как будут в четвертый раз обыгрывать Люксембург

Сегодня, 21:47

Руслан Малиновский обещает в матче с "карликом" скорость и ту же самоотдачу, что была с Португалией

Руслан Малиновский знает, за счет чего можно обыграть Люксембург
Руслан Малиновский знает, за счет чего можно обыграть Люксембург. Фото: ФФУ
9:0 в нашу пользу: в сборной Украины рассказали, как будут в четвертый раз обыгрывать Люксембург //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/7dd/c6c/5c97ddc6c83a0.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/7dd/c6c/5c97ddc6c83a0.png Футбол Руслан Малиновский обещает в матче с "карликом" скорость и ту же самоотдачу, что была с Португалией

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, за счет чего сборная Украины намерена добиться четвертой победы над Люксембургом – в выездном матче отбора Евро-2020 на поле соперника.

Напомним, до сих пор Украина и Люксембург провели между собой три матча. Каждый из них Украина выиграла со счетом 3:0. То есть суммарно мы ведем 9:0.

"Слабых соперников уже нет. Даже маленькие команды могут обыграть любого, тем более дома, – заявил Руслан Малиновский. – Надо сыграть с такой же самоотдачей и концентрацией, как против Португалии. Только так можно рассчитывать на положительный результат. Тренерский штаб объяснил, как мы должны провести матч с Люксембургом. Они пытаются играть в футбол. Благодаря темпу, скорости, индивидуальным качествам мы должны создавать моменты. Нужно добиться положительного результата. Нам необходимы очки, важно их получить".

Как сообщалось ранее, у нашей отборочной группы по итогам первого тура – сенсационный лидер: Люксембург – круче Шевы и Роналду.

Чем может грозить недооценка соперника, Украина может убедиться на примере вице-чемпионов мира хорватов, которые в воскресеньепроиграли команде динамовца Тамаша Кадара – Венгрии.

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Тег Сборная Украины, Евро-2020, сборная Люксембурга, Руслан Малиновский

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Футбол 24

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