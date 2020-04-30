90 миллионов евро и Гризманн в придачу: "Барселона" обалдела от запросов миланской команды

Руководство миланского "Интера" озвучило каталонской "Барселоне" цену своего форварда Лаутаро Мартинеса. Итальянский гранд продаст 22-летнего забивного аргентинца не менее, чем за 90 миллионов евро. Ранее мы также сообщали, что в "Барселоне" определились с игроком, которого продадут ради Неймара.

По информации Football Italia со ссылкой на AS, "нерадзурри" требуют также включить в сделку по Мартинесу чилийского полузащитника "Барселоны" Артуро Видаля и отдать в годичную аренду французского нападающего Антуана Гризманна. Также сообщается, что отступные за Лаутаро составляют 111 миллионов евро.

Смотрите, как Мартинес забивает за "Интер" в Италии

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Однако вариант сделки "Интера" с включением двух игроков оказался неприемлемым для "Барселоны". Поэтому теперь чемпион Испании, которому срочно нужно усилить свою атаку, попытается приобрести немецкого нападающего "Лейпцига" Тимо Вернера, который, по их плану, обойдется лишь в 60 миллионов.

Мы также писали, что "Барселона" начинает искать нового вратаря, так как нынешний голкипер Марк-Андре тер Штеген изъявил желание получать по новому контракту аж 18 миллионов евро в год. И это уже после уплаты налогов.

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