А были ж времена! 11 лет назад в этот день "Динамо" разгромило "ПСЖ" и вышло в полуфинал еврокубка

Последние годы киевское "Динамо" нечасто радует своих болельщиков, особенно на международной арене. Хотя, как известно, в свое время украинский гранд мощно выступал в еврокубках, доходя до решающих стадий. Последний раз "бело-синие" играли в полуфинале "на Европе" в 2009 году. Тогда в последнем в истории розыгрыше Кубка УЕФА "Динамо" в четвертьфинале разобралось с французским "Пари Сен-Жермен", но на следующей стадии в украинском противостоянии уступило донецкому "Шахтеру". Напомним, тогда "горняки" в финале выиграли у немецкого "Вердера" – 2:1.

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А ровно 11 лет назад, 16 апреля 2009-го на стадионе "Динамо" был огромный ажиотаж и большая радость: киевляне разбили "ПСЖ" со счетом 3:0 после нулевой ничьей в гостях. Пускай даже гости выставили далеко не основной состав. Голы тогда у хозяев забили Исмаэль Бангура и Огнен Вукоевич, еще один мяч парижане сами отправили в свои ворота.

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"Динамо" в матче с "ПСЖ": Богуш, Бетао, Саблич, Юссуф (Несмачный, 81), Каддури, Вукоевич, Нинкович (Гиоане, 83), Алиев, Еременко, Бангура (Корреа, 69), Милевский

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