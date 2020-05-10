"А давай на рыбалку!" Футболиста "Манчестер Сити" Зинченко неожиданно засекли в Чернигове

Перед возобновлением тренировок в Англии самый дорогой игрок Украины погостил у себя на родине

Защитника "Манчестер Сити" и самого дорогого футболиста нашей страны Александра Зинченко, которого портал Transfermarkt оценивает в 24 млн евро, на карантине неожиданно повстречали в Чернигове. Пересечься с ним в этом городе посчастливилось офицеру безопасности Украинской ассоциации футбола Анатолию Свистуну.

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"Сегодня в Чернигове! По дороге в Манчестер! На пути к большим победам, Саша Зинченко! Один из лидеров сборной Украины!" – написал бывший футбольный рефери Анатолий Свистун у себя в Facebook.

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На комментарий одного из своих подписчиков – дескать, надо было Александра Зинченко на рыбалку пригласить, Анатолий Свистун ответил: "Он был не против, только самолет был через два часа".

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Отметим, что в Чернигове рос и познавал азы футбола другой лидер сборной Украины – Андрей Ярмоленко, как и Александр Зинченко выступающий сейчас в английской Премьер-лиге. Ранее мы писали, что коронавирус убивает главную эмоцию футбола: Ярмоленко и Зинченко не смогут праздновать голы, как прежде.

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