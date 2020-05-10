Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
28,91
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"А давай на рыбалку!" Футболиста "Манчестер Сити" Зинченко неожиданно засекли в Чернигове

10 мая, 22:41

Олег Люлька

Перед возобновлением тренировок в Англии самый дорогой игрок Украины погостил у себя на родине

Защитника "Манчестер Сити" и самого дорогого футболиста нашей страны Александра Зинченко, которого портал Transfermarkt оценивает в 24 млн евро, на карантине неожиданно повстречали в Чернигове. Пересечься с ним в этом городе посчастливилось офицеру безопасности Украинской ассоциации футбола Анатолию Свистуну.

Читайте также: Зинченко изменил футболу с ракеткой, после чего страстно укусил свою невесту за нос

"Сегодня в Чернигове! По дороге в Манчестер! На пути к большим победам, Саша Зинченко! Один из лидеров сборной Украины!" – написал бывший футбольный рефери Анатолий Свистун у себя в Facebook.

Реклама

На комментарий одного из своих подписчиков – дескать, надо было Александра Зинченко на рыбалку пригласить, Анатолий Свистун ответил: "Он был не против, только самолет был через два часа".

Читайте также: Тренером Гвардиолу, а Шеву – в поле: Зинченко назвал сборную всех времен

Отметим, что в Чернигове рос и познавал азы футбола другой лидер сборной Украины – Андрей Ярмоленко, как и Александр Зинченко выступающий сейчас в английской Премьер-лиге. Ранее мы писали, что коронавирус убивает главную эмоцию футбола: Ярмоленко и Зинченко не смогут праздновать голы, как прежде.

Реклама

Смотрите, как Зинченко забивает за сборную Украины

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Чернигов Сборная Украины Манчестер Сити Александр Зинченко

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Анита-бомбита": после развода с Артемом Кравцом его бывшую жену тут же позвали замужФутбол
Переворот в футболе: из-за коронавируса ФИФА заставит весь мир играть, как Милевский
Переворот в футболе: из-за коронавируса ФИФА заставит весь мир играть, как МилевскийФутбол
Голая госпожа: жена бывшего футболиста
Голая госпожа: жена бывшего футболиста "Динамо" предстала в новом откровенном образеФутбол
Жуткие кадры:
Жуткие кадры: "Динамо" "сожгло" траву на своем стадионе и призвало сделать то же на других аренахФутбол
Усик показал мальчишкам движения волка, а Шелестюк засветил свой алкоголь: карантин звезд спорта
Усик показал мальчишкам движения волка, а Шелестюк засветил свой алкоголь: карантин звезд спортаБокс
Жена бывшей звезды
Жена бывшей звезды "Динамо" блеснула актерскими способностями в разговоре с ЗеленскимФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...