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"А давайте в Мексику!": "Динамо" Милевского грозится уйти в чемпионат другой страны

Вчера, 23:10

Команда Мили может покинуть Беларусь из-за спора ценой в $265 тысяч

Клуб Милевского в центре скандала
Клуб Милевского в центре скандала.
"А давайте в Мексику!": "Динамо" Милевского грозится уйти в чемпионат другой страны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d94/1f5/5c7d941f50890.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d94/1f5/5c7d941f50890.png Футбол Команда Мили может покинуть Беларусь из-за спора ценой в $265 тысяч

Футбольный клуб "Динамо-Брест", за который выступает экс-сборник Украины Артем Милевский, грозится перейти в чемпионат другой страны – в случае применения к нему санкций в виде лишения права играть в Высшей лиге Беларуси. Об этом заявил глава брестского клуба Александр Зайцев.

Дело в том, что клуб из Бреста был должен ФК "Неман" 211 тысяч долларов за Павла Савицкого. Однако "Динамо" отказалось платить за форварда, заявляя, что была нарушена конфиденциальность переговоров. Позже арбитраж Белорусской федерации футбола решил, что брестчанам необходимо выплатить команде из Гродно уже 265 тысяч долларов.

"Я свою позицию обозначил четко: ноль рублей ноль копеек. Естественно, мы готовимся – и уже готовы к тому, что нас не допустят. В какие еще инстанции готовы обращаться? Мы просто перейдем в чемпионат другой страны", – сказал Зайцев.

"Клоун! Перейти вы можете разве что в чемпионат аннексированного Крыма!", – пишут в соцсетях одни белорусские болельщики. "Брест, вы, молодцы! Отстаивайте свою позицию до конца!" – настаивают другие. А есть и такие предложения Зайцеву: "А обратитесь к почетному президенту "Динамо" (Брест) Диего Марадоне, он все устроит! Будете в Мексике, где он сейчас работает, играть".

Как сообщалось ранее, Артем Милевский помог "Динамо" (Брест) выиграть Суперкубок Беларуси.

Также Милевский рассказал о сексе с Кульбабой, с которой встречается другой экс-динамовец Яковенко

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Тег Артем Милевский, чемпионат Беларуси, Динамо Брест

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Сегодня|Спорт

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