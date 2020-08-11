Как "Шахтер" играл в еврокубковых матчах с дополнительным временем и пенальти

"Горняки" в дополнительное время выиграли лишь один матч, зато это был финал Кубка УЕФА

Сегодня донецкий "Шахтер" сыграет со швейцарским "Базелем" в 1/4 финала Лиги Европы. В связи с пандемией коронавируса УЕФА изменил формат плей-офф турнира – теперь обладатель путевки в полуфинал определится по итогам одного матча. Если команды не смогут определить победителя в основное время, их ждет дополнительные полчаса или даже серия послематчевых пенальти. "Шахтер" – "Базель" смотреть онлайн можно на нашем сайте или с помощью сервиса Oll.tv.

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В связи с этим давайте вспомним, как "горняки" играли в еврокубковых матчах, где победитель определялся не в основное время. Кстати, мы уже писали, что тренер "Базеля" готовится играть 120 минут и пробивать пенальти.

"Шахтеру" шесть раз доводилось играть в еврокубках больше регламентированных 90 минут. Лишь однажды донецкий клуб вышел победителем после 120 минут матча, зато какая это была победа! В сезоне 2008/2009 годов "горняки" выиграли Кубок УЕФА, обыграв в финале "Вердер" (2:1), а решающий мяч Жадсон забил на 97-й минуте.

Также "Шахтер" в своей еврокубковой истории дважды участвовал в послематчевой серии пенальти, но оба раза покидал поле в статусе проигравшего. Самый свежий случай – в квалификации Лиги чемпионов-2008/2009 против "Янг Бойз". Самое время ломать неприятную традицию.

Дополнительное время и пенальти в матчах "Шахтера" в еврокубках:

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1/16 финала Лиги Европы 2016/2017 "Шахтер" – "Сельта" – 0:2 д.в.

3 кв. раунд. ЛЧ 2016/2017: "Янг Бойз" – "Шахтер" – 2:0 (пен. 4:2)

Суперкубок УЕФА-2008/2009: "Барселона" – "Шахтер" – 1:0 д.в.

Финал Кубка УЕФА 2008/2009: "Шахтер" – "Вердер" – 2:1 д.в.

1/8 финала Кубка УЕФА-2006/2007: "Шахтер" – "Севилья" – 2:3 д.в.

3 кв. раунд. ЛЧ 2002/2003: "Брюгге" – "Шахтер" – 1:1 (пен. 4:1)

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Добавим, что "Шахтер" является фаворитом сегодняшнего матча с "Базелем". Коэффициент на победу подопечных Луиша Каштру в основное время составляет 1.95, на ничью – 3.75, на победу "Базеля" – 3.90. С учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти котировки букмекеров следующие: 1.47 на "Шахтер" и 2.80 на "Базель". Подробный прогноз букмекеров на матч "Шахтер" – "Базель".

Смотрите, как "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" в 1/8 финала:

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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