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А им все нипочем: футболисты клубов Премьер-лиги во время карантина пошли по барам

25 марта, 14:39

Вадим Авдасев

Деле Алли и Рияд Марез проштрафились на виду у папарацци

Сразу несколько футболистов английской Премьер-лиги попались на нарушении карантина, введенном из-за пандемии коронавируса. В это же время, скажем, Лукаку и Витсель пошли на тренерские курсы в Бельгии. Штрафников обнаружили не работники их клубов, а британские журналисты.

Издание The Sun следило за атакующим полузащитником "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли. 23-летнего парня застукали выходящим из клуба с его девушкой Руби Мэй и несколькими друзьями в 3.37 ночи. Причем, как оказалось, гулял футболист в течение двух ночей подряд. В клубе его видели за употреблением коктейлей и "шотов".

Читайте об одном из первых матчей в истории футбола между Уэльсом и Шотландией- 144 года назад.

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Также папарацци подловили в увеселительных заведениях хавбека "Манчестер Сити" Рияда Мареза и бывших его партнеров по "Лестеру" Джеймса Мэддисона и Бена Чилвелла. К слову, защитник "МанСити" Эмерик Ляпорт рассказал, что главный тренер команды Хосеп Гвардиола попросил своих подопечных оставаться в форме и не появляться в публичных местах.

Смотрите, как Деле Алли забивал за "Тоттенхэм" в Англии

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карантин футбол чемпионат Англии коронавирус Деле Алли Рияд Марез

Источник: Sport.ua

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