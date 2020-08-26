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"А Мирча – в отличной форме!" Фанаты заценили, как Луческу принял скользкий мяч у кромки поля

26 августа, 14:32

Олег Люлька Олег Люлька

75-летний тренер "Динамо" отметился неплохой техникой во время матча с "Шахтером" за Суперкубок Украины

Одной из изюминок матча за Суперкубок Украины, в котором "Динамо" обыграло "Шахтер" 3:1 и завоевало первый трофей при экс-наставнике дончан Мирче Луческу, стал эпизод на 74-й минуте с участием румынского наставника киевлян. Он показал, что и в 75 лет пребывает в отличной форме.

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При счете 2:1 в пользу "Динамо" футболист столичной команды Карлос Де Пена, отводя угрозу от своих ворот, выбил мяч куда глаза глядят – тот взлетел метров на тридцать в высоту, после чего принялся пикировать, уходя в аут. Однако Мирча Луческу не дал мячу улететь на беговые дорожки. Под проливным дождем, с полотенцем в руках, тренер "Динамо" сделал рывок из технической зоны к бровке и левой ногой весьма неплохо принял мяч, вернув его в поле.

Конечно, сыграл Луческу левой не как Месси. Но это тоже было нечто! Да и сам Мирча довольно улыбнулся.

В соцсетях на такой прием мяча Мирчей Луческу отреагировали по-разному. Кто-то пишет, что за выход из технической зоны тренеру "Динамо" нужно было показать желтую карточку. Но большинство – в восторге от техники румынского специалиста.

  • Для своих лет Мирча в очень даже неплохой форме!
  • Как можно было в дождь, в отнюдь не спортивной одежде принять скользкий мяч, летевший с такой высоты?! А про 75 лет вообще молчу
  • Это было еще и тактически выгодно "Динамо" – Луческу немного потянул время
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Луиш Каштру и Мирча Луческу

Луиш Каштру и Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок Украины

Ранее Мирча Луческу прокомментировал выигрыш первого трофея с "Динамо". "Техничная команда играла против организованной, и победы достигла организованная команда", – заявил наставник киевлян после победы над "Шахтером".

Также мы писали, что победа в Суперкубке сделала Луческу уникальным тренером. Румынский специалист стал первым наставником, выигравшим этот трофей с двумя разными командами – "Шахтером" и "Динамо".

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тренер Динамо Киев Шахтер Донецк Мирча Луческу Суперкубок Украины

Источник: Сегодня|Спорт

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