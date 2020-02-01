А они все побеждают: "Ливерпуль" во втором тайме разобрался с "Саутгемптоном" в чемпионате Англии

Гости сопротивлялись первый тайм, а все мячи хозяева забивали после перерыва

Фирмино и Салах не устают забивать и побеждать / Фото: Reuters

И как только "Ливерпулю" не надоедает побеждать! Сегодня парни Юргена Клоппа легко и красиво оформили очередную победу в чемпионате Англии – над середняками из "Саутгемптона". Наш сайт вел онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" – "Саутгемптон".

Правда, в первом тайме "красные" так и не смогли пробить оборону гостей. Зато после перерыва уже на второй минуте Алекс Окслейд-Чемберлен ударом из-за штрафной завершил быструю комбинацию хозяев – 1:0. А вскоре капитан Джордан Хендерсон удвоил преимущество "Ливерпуля". А египетский форвард Мохамед Салах сначала забил из "вне игры", а затем выстрелил сразу дублем – на 72-й и 91-й минутах. В итоге лидер разделал гостей под орех – 4:0.

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Эта победа стала для ливерпульцев 24-й в 25 матчах Премьер-лиги. Команда набрала 73 очка и уже на 22 пункта опережает ближайших преследователей из "Манчестер Сити". А Салах с 16 голами теперь всего на один точный удар отстает от лучшего бомбардира АПЛ – Джейми Варди из "Лестера".

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