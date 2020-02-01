Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,92
27,48

А они все побеждают: "Ливерпуль" во втором тайме разобрался с "Саутгемптоном" в чемпионате Англии

1 февраля, 18:58

Гости сопротивлялись первый тайм, а все мячи хозяева забивали после перерыва

Фирмино и Салах не устают забивать и побеждать

Фирмино и Салах не устают забивать и побеждать / Фото: Reuters

И как только "Ливерпулю" не надоедает побеждать! Сегодня парни Юргена Клоппа легко и красиво оформили очередную победу в чемпионате Англии – над середняками из "Саутгемптона". Наш сайт вел онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" – "Саутгемптон".

Правда, в первом тайме "красные" так и не смогли пробить оборону гостей. Зато после перерыва уже на второй минуте Алекс Окслейд-Чемберлен ударом из-за штрафной завершил быструю комбинацию хозяев – 1:0. А вскоре капитан Джордан Хендерсон удвоил преимущество "Ливерпуля". А египетский форвард Мохамед Салах сначала забил из "вне игры", а затем выстрелил сразу дублем – на 72-й и 91-й минутах. В итоге лидер разделал гостей под орех – 4:0.

Реклама

Также читайте расписание и результаты 25-го тура чемпионата Англии..

Эта победа стала для ливерпульцев 24-й в 25 матчах Премьер-лиги. Команда набрала 73 очка и уже на 22 пункта опережает ближайших преследователей из "Манчестер Сити". А Салах с 16 голами теперь всего на один точный удар отстает от лучшего бомбардира АПЛ – Джейми Варди из "Лестера".

В тренде
Смерть легенды: все о крушении вертолета баскетболиста Коби Брайанта – причины, реакция, пророчества
Коби Брайант

Читайте, как Руни ударом со штрафного не оставил шансов вратарю

Смотрите, как "Ливерпуль" громил бельгийский "Генк" в Лиге чемпионов

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

футбол чемпионат Англии Ливерпуль Саутгемптон премьер-лига Мохамед Салах

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Наставник
Наставник "Реала" поставил точку с возможным уходом капризного валлийцаФутбол
Прогноз, результаты и расписание 24-го тура чемпионата Англии
Прогноз, результаты и расписание 24-го тура чемпионата АнглииФутбол
Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Испании, турнирная таблица
Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Испании, турнирная таблицаФутбол
Футболистка не знала, что забила гол-шедевр: забавное видео
Футболистка не знала, что забила гол-шедевр: забавное видеоФутбол
"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед": онлайн трансляция "манкунианского дерби"Футбол
"Динамо" – "Динамо-Брест": видеотрансляция пятого спарринга киевлян в ТурцииЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...