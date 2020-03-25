А почему бы и нет? Защитник "Манчестер Юнайтед" нарядился в женское платье

Время карантина из-за коронавируса – пора реализации самых необычных желаний и решений. Шведский защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф во время вынужденного простоя решил порадовать свою жену. К слову, футболисты Премьер-лиги во время карантина пошли по барам.

По просьбе своей красавицы-супруги Майи Нильссон 25-летний футболист оделся в женское платье. Своего мужа в ярком наряде девушка сфотографировала возле букета цветов, шариков и бокалов с шампанским. А фото в соцсетях Майя подписала так:

"Спасибо за твою безусловную любовь и поддержку в течение всех этих лет. У меня всегда была такая мечта, и ты всегда давал мне шанс поверить, что это возможно".

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Читайте о том, что эффектная жена Виктора Линделефа имеет популярность в соцсетях. Майя по профессии маркетолог, имеет опыт работы в СМИ: ведет блог в шведском женском издании. Когда Линделеф еще выступал за "Бенфику", девушка написала путеводитель по Лисссабону.

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