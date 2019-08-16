"А разве его уже не увольняли?": экс-игрок сборной Украины критикует "Динамо" за выбор тренера

Евгений Левченко / Фото: Канал Футбол

Бывший футболист сборной Украины, известный эксперт Евгений Левченко прокомментировал назначение Алексея Михайличенко главным тренером киевского "Динамо". Напомним, вчера Михайличенко был назначен новым наставником "Динамо", вместо уволенного накануне Александра Хацкевича.

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"А разве Михайличенко уже не увольняли с поста главного тренера "Динамо" в 2004 году? Или появились новые конспекты? Мне реально интересна логика выбора тренера в "Динамо". Может кто объяснит? И почему не попробовать найти хорошего иностранного специалиста", – написал Левченко на своей странице в Twitter.

Ранее мы опубликовали реакцию на назначение в "Динамо" помощника Алексея Михайличенко Вадима Евтушенко: Для меня это назначение стало неожиданным. Также он рассказал, что новый тренерский штаб будет представлен команде в пятницу.

Как мы сообщали, такого у "Динамо" еще не было: Хацкевич стал автором позорного антирекорда. Впервые в своей истории киевский клуб пропускает сразу три Лиги чемпионов кряду.

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