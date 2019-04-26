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"А самому наглости хватает-то?": в Беларуси отреагировали на обидные слова Хацкевича

26 апреля, 19:49

Наставник киевлян заявил, что белорусским спортсменам есть чему поучиться у украинских

Тренер "Динамо" Александр Хацкевич
Тренер "Динамо" Александр Хацкевич. Фото: AFP

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич сравнил жизнь у себя на родине, в Беларуси, и в Украине. "Жизнь в Беларуси более спокойная и размеренная, – сказал Хацкевич. – Может, менталитет и похож, но все-таки в Украине люди более целеустремленные и наглые. Этого, кстати, не хватает белорусским спортсменам".

При этом на вопрос, за кого бы он голосовал на выборах президента Украины, Александр Хацкевич ответил:

"Я гражданин Беларуси, у меня белорусский паспорт, поэтому вопрос некорректный. Народ делает свой выбор. Не знаю, как это будет выглядеть, но что несколько веселее, так точно".

Интересно, что в комментариях под этим интервью Александра Хацкевича в белорусских СМИ один из тамошних болельщиков, относительно наглости, задал тренеру вопрос: "А самому ее хватает-то?". Возможно, имелось в виду не только нелицеприятное для белорусов сравнение от специалиста, но и последняя игра чемпионата с "Шахтером", в котором команде Хацкевича нужно было побеждать, при этом киевляне не сподобились нанести ни одного удара в створ ворот "горняков". В итоге президент столичного клуба вынужден был признать поражение в чемпионской гонке.

Как сообщалось ранее, после нулевого классико с "Шахтером" главный тренер киевлян посетовал на дефицит кадров. "Мы играем практически весь сезон без чистых нападающих. Может быть, в конце матча с "Шахтером" надо было свалиться на обычный навал, но нет у нас нападающего, который бы цеплялся за эти мячи", – сказал Хацкевич.

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Тег Динамо Киев, Александр Хацкевич

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Источники:

Прессбол , Сегодня|Спорт

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