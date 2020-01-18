"А Шевченко во время войны был на хоккее в Питере": реакция футболиста, которого выгнали за поездку в Россию

Игорь Сикорский удивлен, почему такого хайпа, как в его ситуации, не было в случае с Усиком или Шевой

Игорь Сикорский / Фото: Instagram

Реклама

Нападающий Игорь Сикорский, которого выгнали из клуба Первой лиги Украины "Агробизнес" (Волочиск) из-за поездки в Россию, прокомментировал этот скандал.

Игорь Сикорский Фото: ФК "Агробизнес"

"Я действительно ездил в Питер на четыре дня по приглашению родственников, – заявил Игорь Сикорский. – Честно говоря, даже предположить не мог, во что мне это выльется. Если бы знал, что из-за этой поездки вокруг моего имени будет столько шума, а клуб захочет расторгнуть контракт, то, понятно, об этой поездке и не задумывался бы. Действительно, это вызвало шок. С другой стороны, почему, когда Андрей Шевченко во время войны с Россией посетил хоккейный матч в Питере, это не вызвало настолько бурную реакцию у украинского сообщества, не было такого хайпа, как в случае со мной? Или, например, Усик провел бой в России, но по-прежнему является желанным героем многих украинских СМИ. Все понимаю и согласен с любым решением клуба из Волочиска. Принимаю его таким, какое есть"

Читайте также: "Спартак" позвал спасать команду украинца, которого по политическим причинам уволили из "Динамо"

Напомним, "Агробизнес" прекратил сотрудничество с Игорем Сикорским на основании нарушения пункта контракта, который предполагает, что игрок обязан всесторонне способствовать сохранению и повышению престижа клуба. "В то время, когда он в экипировке клуба отдыхал в стране-оккупанте, только за один день с передовой переправили 9 раненых, двое погибли. "Агробизнес" считает недопустимым, чтобы этот игрок был в нашем клубе", – заявили в "Агробизнесе".

Смотрите, как чемпиона России "Зенит" выбивали из еврокубков

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама