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А Тема еще забивает: гол Милевского помог брестскому "Динамо" удержаться в тройке чемпионата Беларуси

20 июня, 23:24

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Нападающий с украинским паспортом забил за чемпионов четвертый мяч в 2020 году

Единственный национальный футбольный чемпионат в Европе, который не останавливался во время пандемии коронавируса, белорусский, продолжает свое шествие. В субботу вечером брестское "Динамо" обыграло "Городею", а один из мячей забил бывший форвард сборной Украины Артем Милевский. К слову, недавно Милевский показал, какую рыбку "словил" на ужин после победного матча.

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"Городея" занимает 13-е место в белорусском первенстве, но смогла первой забить на поле чемпиона. Однако на 29-й минуте "Динамо" восстановило равновесие: Милевский завершил усилия партнеров легким кивком головы – 1:1. Смотрите, как это было.

А вырвать победу хозяевам удалось лишь в середине второго тайма благодаря голам Дениса Лаптева и Михаила Гордейчука. Украинский защитник Евгений Хачериди отыграл за команду из Бреста весь матч и на 88-й минуте получил "обязательную" желтую карточку. Его соотечественник хавбек Александр Нойок также провел на поле всю встречу.

Победа позволила "Динамо" остаться на третьем месте. Солигорский "Шахтер" украинского тренера Юрия Вернидуба также имеет 25 очков, но свой матч тура проведет в воскресенье.

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Ранее Милевский рассказал про серьезный конфликт с Алиевым.

Смотрите, как Артем в Киеве пропил свой успех

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футбол гол Артем Милевский чемпионат Беларуси Динамо Брест

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