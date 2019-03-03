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"Аааа, круть!": Подкопаева встретилась в США с "красавчиком" Шварценеггером

Сегодня, 21:55

"Он тоже был под впечатлением" – написала после встречи с Терминатором украинка

Легендарный Шварц
Легендарный Шварц. Фото: Getty Images
"Аааа, круть!": Подкопаева встретилась в США с "красавчиком" Шварценеггером //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/c2f/e75/5c7c2fe752acb.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/c2f/e75/5c7c2fe752acb.png Футбол "Он тоже был под впечатлением" - написала после встречи с Терминатором украинка

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, находящаяся сейчас в США, прикоснулась там к другой легенде – Арнольду Шварценеггеру. Украинка выложила в Facebook фотографии своей американской встречи с Терминатором. "Нет идеально красивых людей, идеально умных, идеально веселых , идеально находчивых. Просто есть люди, которые цепляют, – написала Подкопаева. – "Терминатор" был первым фильмом, который я посмотрела, будучи ребенком ... Спасибо, Мистер Олимпия, за одни из самых ярких впечатлений!".

"Аааааа, круть!!!!" – поделилась своими эмоциями от совместных кадров 40-летней Подкопаевой и 71-летнего Шварценеггера бывшая солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева. "Он такой классный!!!", – ответила ей Лилия, именно в США выигравшая два своих олимпийских "золота" Атланты-1996. "В его юном возрасте, он просто красавчик! Искренне восхитилась, – говорит Подкопаева о Шварце. – Но он тоже оказался под впечатлением от встречи со мной!". "Это потому, что он сам прекрасно понимает, кто из вас по-настоящему является селебрити", – написал Подкопаевой один из ее друзей.

Как сообщалось ранее, недавно с легендой Формулы-1 Фернандо Алонсо посчастливилось встретиться 9-летнему украинскому мальчику.

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Тег Лилия Подкопаева, Арнольд Шварценеггер

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Сегодня|Спорт

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