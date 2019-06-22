Абрамович отдаст за нового тренера "Челси" 10 процентов от трансфера Шевченко

Российский олигарх заплатит "Дерби" за Фрэнка Лэмпарда компенсацию в размере 4 миллионов евро

Фрэнк Лэмпард. Фото: Reuters

Главный тренер "Дерби" Фрэнк Лэмпард возглавит "Челси" на следующей неделе. Как сообщает ESPN, клуб Романа Абрамовича заплатит за Лэмпарда 4 миллиона евро компенсации. Контракт будет рассчитан на 3 года. По данным британских СМИ, "Дерби" пытался уговорить Фрэнка остаться в клубе, но договориться им не удалось. В "Челси" Фрэнк Лэмпард заменит Маурицио Сарри, который стал новым коучем Криштиану Роналду в "Ювентусе".

Как мы писали ранее, после встречи с Лэмпардом защитник сборной Украины заявил о подписании контракта с "Челси". Правда, это оказалось не более чем шуткой. Эдуард Соболь и Фрэнк Лэмпард провели встречу во время совместного отдыха во французском Сен-Тропе. И когда известный грузинский футболист Джаба Липартия, много лет выступавший в Украине, поинтересовался у Соболя: "Переходишь в "Челси" на позицию Алонсо?", Эдуард ответил грузину: "Джабик, уже подписали контракт". Но прикрепил при этом угорающий со смеху смайлик.

Как известно, Роман Абрамович дал необычное обещание Лэмпарду. Российский олигарх пообещал не увольнять Фрэнка, являющегося давним другом Андрея Шевченко, в первые два года на посту тренера лондонского клуба. Кстати, напомним, что 13 лет назад, чтобы заполучить Шеву, Абрамович заплатил "Милану" в 10 раз больше, чем сейчас россиянин отстегнул "Дерби" за Лэмпарда, а именно – 44 млн евро.

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