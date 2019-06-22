Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Абрамович отдаст за нового тренера "Челси" 10 процентов от трансфера Шевченко

22 июня, 18:38

Российский олигарх заплатит "Дерби" за Фрэнка Лэмпарда компенсацию в размере 4 миллионов евро

Фрэнк Лэмпард
Фрэнк Лэмпард. Фото: Reuters

Главный тренер "Дерби" Фрэнк Лэмпард возглавит "Челси" на следующей неделе. Как сообщает ESPN, клуб Романа Абрамовича заплатит за Лэмпарда 4 миллиона евро компенсации. Контракт будет рассчитан на 3 года. По данным британских СМИ, "Дерби" пытался уговорить Фрэнка остаться в клубе, но договориться им не удалось. В "Челси" Фрэнк Лэмпард заменит Маурицио Сарри, который стал новым коучем Криштиану Роналду в "Ювентусе".

Как мы писали ранее, после встречи с Лэмпардом защитник сборной Украины заявил о подписании контракта с "Челси". Правда, это оказалось не более чем шуткой. Эдуард Соболь и Фрэнк Лэмпард провели встречу во время совместного отдыха во французском Сен-Тропе. И когда известный грузинский футболист Джаба Липартия, много лет выступавший в Украине, поинтересовался у Соболя: "Переходишь в "Челси" на позицию Алонсо?", Эдуард ответил грузину: "Джабик, уже подписали контракт". Но прикрепил при этом угорающий со смеху смайлик.

Как известно, Роман Абрамович дал необычное обещание Лэмпарду. Российский олигарх пообещал не увольнять Фрэнка, являющегося давним другом Андрея Шевченко, в первые два года на посту тренера лондонского клуба. Кстати, напомним, что 13 лет назад, чтобы заполучить Шеву, Абрамович заплатил "Милану" в 10 раз больше, чем сейчас россиянин отстегнул "Дерби" за Лэмпарда, а именно – 44 млн евро.

Смотрите обзор финала ЛЕ-2019, выигранного "Челси"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Андрей Шевченко, Челси Лондон, Фрэнк Лэмпард, Роман Абрамович

Вы сейчас просматриваете новость " Абрамович отдаст за нового тренера "Челси" 10 процентов от трансфера Шевченко". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Знаменитый чешский вратарь вернулся в "Челси" в необычной должности

Вчера, 12:38

Экс-футболист будет отвечать за связь между молодежным футболом и главной командой

Вандалы! Фаны "Наполи" жестко отомстили Сарри за согласие стать тренером Роналду

17 июня, 13:58

Болельщики неаполитанцев не простили своему бывшему наставнику подписания контракта с "Ювентусом"

Черешня сильнее аспирина. Что нужно знать о свойствах этой ягоды?

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать

Чем же отличаются макароны из твердых сортов пшеницы от обычных?

В Киеве с помощью резины наказали "героя парковки"

Украинцы признали - Петр Порошенко самый успешный реформатор

"Ты был лучиком света": Хэмилтон скорбит по умершему мальчику

Зеленский: Украина ведет«две войны»

​Океаны на грани исчезновения

Свитолина рассталась с Монфисом

В городе небывалая скидка на самые известные ароматы мира

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

На открытии Европейских игр с каната сорвалась гимнастка: появилось видео

Сегодня, 10:57

Девушку не удержал ее партнер, так как падала она вместе с канатом

Жена Ярмоленко показала свои прелести. А ее призвали рожать еще

Вчера, 20:01

Украинский вингер набирается сил с супругой и детьми после самого неудачного сезона в своей карьере

Сборные Украины по баскетболу успешно стартовали на Европейских играх

Вчера, 14:47

Мужская команда обыграла Беларусь, девушки справились с Латвией

Герой молодежного чемпионата мира Ефим Конопля: "Тренера обливали водой – кончилось шампанское"

20 июня, 10:04

Ефим Конопля в составе сборной Украины U20 стал чемпионом мира. Юный футболист – о фартовых носках капитана, итальянцах с сигаретами и расставании "золотой" команды

В ФИФА проходят секретные встречи для экстренной замены страны-хозяйки ЧМ-2022 – СМИ

19 июня, 19:52

Дело о коррупции на выборах места проведения ЧМ-2022 набирает обороты

5 жен олигархов, которых не поменяли на подруг помоложе

Российского комика сочли опасным для человечества

Смерть от французского сыра
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь