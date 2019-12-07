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Адская битва в Манчестере: без Зинченко, но с составами почти на миллиард

7 декабря, 19:15

Поединок пройдет на "Этихад Стэдиум"

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити / Фото: Reuters

В субботу, 7 декабря "Манчестер Сити" примет заклятого соперника – "Манчестер Юнайтед" на Этихаде. Мы проведем онлайн матча "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" с видео голов и яркими фото.

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Оба коллектива уже назвали составы на предстоящую игру. Интересно, что украинский полузащитник "Ман Сити" Александр Зинченко не попал в заявку. В старте на позиции левого защитника вышел Анхелиньо, в запасе – Менди.

Стартовые составы:

"Манчестер Юнайтед" – Де Хеа, Магуайр, Линделеф, Уан-Биссака, Шоу, Лингард, Джеймс, Мактомини, Фред, Марсьяль, Рэшфорд.

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"Манчестер Сити" – Эдерсон, Стоунз, Уокер, Анхелиньо, Фернандиньо, Родри Эрнандес, де Брюйне, Бернарду Силва, Сильва, Стерлинг, Габриэл Жезус.

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Всего же, если брать общую стоимость составов, то у "Манчестер Сити" перевес в 275 миллионов евро.

Также добавим, что стартовая 11-ка команды Гвардиолы также опережает команду Сульшера в общей стоимости на 300 миллионов. По данным Transfermarkt стартовый состав "МЮ" стоит 455 миллионов евро, а "МанСити" – 750.

Мы также рассказывали, как Хосеп Гвардиола объяснил ничью в Лиге чемпионов: "Тяжело было контролировать мяч из-за качеств "Шахтера"

Смотрите также обзор матча "Манчестер Сити" — "Шахтер" – 1:1

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Источник: Сегодня|Спорт

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