Африканский легионер киевского "Динамо" похвастался своей коллекцией часов

Нигерийский вингер киевского "Динамо" Бенито во время паузы в соревнованиях, связанной с коронавирусом, похвастался собственной коллекцией наручных часов, показав их в сторис на своей странице в Instagram. "Скромная коллекция" – отметил 21-летний африканский футболист, контракт с которым "Динамо" подписало в феврале.
Нигерийский футболист ивуарийского происхождения Олабиран Блессинг Муива (Бенито) заключил соглашение с киевским "Динамо" до июня 2023 года, впрочем, за первую команду вице-чемпионов Украины еще не дебютировал. Ранее он выступал за клубы "Саксан" (Молдова), "Локомотив" (Узбекистан), "Луч" (Беларусь) и "Тамбов" (Россия).
Смотрите коллекцию часов Бенито
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Притом что в основе "Динамо" Бенито мы еще не видели, он уже успел отличиться шедевром за молодежную команду "бело-синих". В спарринге с латвийской "Валмиерой" нигериец, едва выйдя на замену, забил гол шикарным парашютом левой в стиле Андрея Ярмоленко.
Смотрите последние часы "Динамо" в еврокубках-2019/2020
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