Агент лучшего футболиста Премьер-лиги арестован и обвиняется в отмывании денег

Патрик Де Костер – агент лучшего футболиста чемпионата Англии Кевина Де Брюйне, был арестован в Бельгии в коммуне Сен-Жиль – утверждает Daily Mail со ссылкой на местное издание Het Nieuwsblad.

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При этом расследование местной прокуратуры было инициировано именно 29-летним бельгийским игроком "Манчестер Сити". Представитель органов правопорядка, объяснил, что агент подозревается в отмывании денег и подлоге. Расследование было начато в 2019 году и сосредоточено вокруг финансового спора, связанного с событиями, которые произошли в период с 2013 по 2014 год, когда Де Брюйне выступал за немецкий "Вольфсбург".

Кевин де Брюйне / Фото: Reuters

Следователи объяснили, что платежи, связанные с контрактом Кевина с "Вольфсбургом", проходили через Лихтенштейн – печально известный "налоговый рай", и не производились по закону.

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В прошедшем сезоне английской Премьер-лиги 29-летний полузащитник провел 35 матчей за "МанСити". В них Де Брюйне стал автором 20 голевых передач, повторив рекорд английской Премьер-Лиги, принадлежавший бывшему нападающему "Арсенала" Тьерри Анри. Помимо этог, Кевин забил в чемпионате 13 голов. Ранее мы сообщали, что пять представителей "Ливерпуля" попали в список лучших игроков АПЛ, а первое место за "братом" Зинченко.

Смотрите, как Де Брюйне забивал в Лиге чемпионов

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