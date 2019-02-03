Агуэро хоронит "канониров": обзор матча "МанСити" – "Арсенал"

Аргентинский нападающий забил три гола и принес "горожанам" победу

Агуэро забил трижды "Арсеналу". Фото: AFP

Агуэро хоронит "канониров": обзор матча "МанСити" – "Арсенал" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/736/b3a/5c5736b3a29ec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/736/b3a/5c5736b3a29ec.jpg 2019-02-03T20:45:00+02:00 Футбол Аргентинский нападающий забил три гола и принес "горожанам" победу

В центральном матче 25 тура чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" на своем поле обыграл "Арсенал" – 3:1.

"Горожане" открыли счет уже на 47-й секунде! Отличился Серхио Агуэро. Однако "канониры" на 11-й минуте восстановили равновесие. Лоран Косельни после розыгрыша углового головой отправил мяч в ворота.

Но это был вечер Агуэро, который еще дважды забил "Арсеналу" (на 44-й и 61-й минутах). Таким образом, аргентинец оформил свой десятый хет-трик Премьер-лиге. Больше в АПЛ хет-триков только у Алана Ширера – 11.

Также Агуэро теперь делит третье место с Харри Кейном ("Тоттенхэм") в гонке бомбардиров. оба забили по 14 мячей. На один гол больше у Пьера-Эмерика Обамеянга из "Арсенала", у нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха – 16.

"МАНЧЕСТЕР СИТИ" – "АРСЕНАЛ": ОБЗОР ПЕРВОГО ТАЙМА

"МАНЧЕСТЕР СИТИ" – АРСЕНАЛ": ОБЗОР ВТОРОГО ТАЙМА

Напомним, что сегодня "Манчестер Юнайтед" в гостях обыграл "Лестер" – 1:0. Победный гол забил Маркус Рашфорд. На юного форварда манкунианцев претендует мадридский "Реал", который готов выложить за него 115 млн евро.

А в субботу "Челси" разгромил "Хаддерсфилд" со счетом 5:0. Дуль оформил новичок команды Гонсало Игуаин.

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