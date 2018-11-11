Агуэро с легендами и пенальти первым касанием: обзор матча чемпионата Англии

Удивительное дело, но сегодня "Манчестер Сити" в матче 12-го тура чемпионата Англии впервые за четыре года обыграл соседей из "Манчестер Юнайтед" на своем стадионе. Предыдущая такая победа состоялась 2 ноября 2014-го – 1:0. После этого под началом Хосепа Гвардиолы "Сити" дважды выигрывал на "Олд Траффорд", в логове принципиального соперника. Теперь испанец имеет победу и дома.

Ее обеспечили два быстрых гола в начале каждого из таймов. В первом получилась красивая многоходовка, которую завершил капитан команды Давид Сильва. Во втором пушечный удар прошел у Серхио Агуэро, который вошел в топ-5 бомбардиров в истории манчестерских дерби, сравнявшись по голам (9) с легендарным Бобби Чарльтоном, который выступал за "МЮ" в 1956-1973 годах. По 10 мячей – у Джо Хайеса ("МанСити", 1953-1965) и Фрэнсиса Ли ("МанСити", 1967-1974), 11 – у Уэйна Руни ("МЮ", 2004-2017).

Команда Жозе Моуриньо едва не перевернула ход событий, когда первым же касанием мяча создал момент для пенальти джокер Ромелу Лукаку. Сам бельгийский гигант, вернувшийся в строй после травмы, бить не стал, а вот Антони Марсьяль 11-метровый реализовал.

Ожидались серьезные качели под занавес игры, но в них удачнее оказались хозяева: джокер Гвардиолы – Илкай Гюндоган – ворвался в оборонительные порядки гостей, что стало неприятным сюрпризом для них. Полузащитник принял мяч на линии вратарской и переиграл кипера – 3:1.

Победа вернула "МанСити" первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, которое сегодня днем на несколько часов занял "Ливерпуль", обыгравший "Фулхэм".

"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" – 3:1

Голы: Давид Сильва (12), Агуэро (48), Гюндоган (86) – Марсьяль (58, с пенальти).

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Стоунз, Ляпорт, Менди – Бернарду Силва, Фернандиньо, Давид Сильва (Фоден, 90+2) – Марез (Сане, 62), Агуэро (Гюндоган, 75), Стерлинг.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа – Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу – Эррера (Мата, 73), Матич, Феллаини – Лингард (Лукаку, 57), Рашфорд (Санчес, 73), Марсьяль.

Тем временем очередное проявление серьезного уважения к украинскому легионеру Андрею Ярмоленко продемонстрировали в лондонском "Вест Хэме".