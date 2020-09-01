"Ах, Одесса" и легенду рока: что пели на посвящении новичков сборной Украины

В расположение сборной Украины в этот раз прибыло сразу 10 новичков

Сборная Украины завершила подготовку к матчам Лиги наций против Швейцарии и Испании. Уже сегодня команда Андрея Шевченко вылетит во Львов, где 3 сентября сыграет со швейцарцами. Ранее сборная Украины на матч со Швейцарией получила шведского судью, с которым "Динамо" побеждало. А накануне вечером во время командного ужина состоялось традиционное посвящение новичков сборной.

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Как сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола, на нынешнем сборе немало новых лиц. Одних только игроков-дебютантов пока шесть: Георгий Бущан, Валерий Бондарь, Александр Тимчик, Александр Сирота, Владислав Супряга, Богдан Михайличенко (Игорь Харатин на посвящение не успевает).



Фото: УАФ

А еще есть новые люди в медицинском штате: врач Роман Жолобайлюк, медицинский офицер Максим Бецко, массажист Сергей Андрющенко, – а также тренер по физподготовке Андреа Аззалин. Всего 10! Поэтому вышел целый концерт.

Игроки проявили смекалку и чувство юмора, объединившись в тройки. Первая называлась "Телепузики" (Михайличенко, Сирота, Бондарь), а вторая – "тройничок" (Бущан, Супряга и Тимчик). Кстати, вторая "группа" выбрала песню "Ах, Одесса", поскольку первые два его участников – коренные одесситы.

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Фото: УАФ

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Не менее изобретательными оказались и представители медицинского штаба, которые назвали свое трио "Антивирус". Ведущую роль здесь сыграл Максим Бецко, который мастерски перепел легендарную композицию Nothing else matter, перефразировав ее на медицинскую тему. А кульминацией вечера стало зажигательное исполнение Андреа Аззалином итальянской народной песни "Белла, чао!", Которое горячо поддержала вся команда.



Фото: УАФ

Ранее Андрей Шевченко рассказал, как Украина хочет победить Швейцарию и Испанию. Главный тренер нашей сборной вспомнил и свой поединок на чемпионате мира.

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