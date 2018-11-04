Алан Патрик: "Победа над "Динамо" очень важна с точки зрения лидерства в чемпионате"

В субботу в центральном матче первого круга украинской Премьер-лиги "Шахтер" обыграл "Динамо". Матч в Харькове завершился со счетом 2:1 в пользу команды Паулу Фонсеки, прчем победный гол был забил на добавленных минутах второго тайма. После игры поединок прокомментировал бразильский полузащитник "горняков" Алан Патрик.

"Давно не обыгрывали "Динамо" в рамках чемпионата, у нас была лишь победа в финале Кубка Украины. Думаю, сегодняшний успех нужно посвятить нашим болельщикам и семьям. Возможно, в последних дерби мы проигрывали киевлянам из-за недостатка внимания нашей команды. Мы контролировали матчи, играли лучше. К сожалению, у нас не получалось быть сильно продуктивными в атаке и забивать голы. Слава Богу, сегодня нашей команде это удалось, несмотря на то, что было очень сложно", – рассказал Алан Патрик.

"Мы отлично среагировали после первого пропущенного гола. Отличная победа, нужно поздравить весь коллектив. Думаю, это очень важный результат с точки зрения лидерства в чемпионате Украины – "Шахтер" увеличил свое преимущество. Но понятно, что чемпионат еще не закончился, впереди еще очень долгий путь. Фокусируемся на нашей цели, верим в свою команду, – сказал Алан Патрик.

Напомним, что другой бразилец Жуниор Мораес стал пятым игроком в истории, забивавшим в "класико" и за "Шахтер", и за "Динамо". "Я больше радуюсь победе", – прокомментировал Мораес матч "Шахтер" – "Динамо".

Ранее Виктор Коваленко поделился своим мнением о победе над "Динамо" в 14 туре чемпионата Украины и своем голе в ворота киевлян.

Победный гол Коваленко также прокомментировал главный тренер сборной Украины. "Для Коваленко это очень важный гол, который придаст ему уверенности. У этого игрока большой потенциал. Важно, чтобы он получал больше игровой практики", – сказал Андрей Шевченко.