Албанцы уволили друга Шевченко за поражение от Турции
Экс-миланисту Кристиану Пануччи не простили неудачного старта в отборе на Евро-2020
Сборная Албании осталась без главного тренера. Албанская федерация футбола через официальный сайт сообщила, что свой пост покинул Кристиан Пануччи. Итальянец возглавлял команду полтора года.
Отставка произошла после того как Албания дома проиграла в первом матче отбора на Евро-2020 сборной Турции (0:2).
Обзор последнего матча Пануччи у руля сборной Албании
Заметим, что победами гостей завершились и два других матча отборочной группы Н. Молдова уступила Франции со счетом 1:4, тогда как Андорра проиграла Исландии - 0:2.
Турнирая таблица группы H
Интересно, что уволенный с поста главного тренера Албании Кристиан Пануччи является хорошим другом тренеров сборной Украины – Андрея Шевченко и Мауро Тассотти, тоже в прошлом футболистов "Милана". В прошлом году сборная Украины, возглавляемая Шевой, обыграла в товарищеском матче Албанию во главе с тогда еще Пануччи со счетом 4:1.
Шевченко и Пануччи – хорошие друзья. Фото ФФУ
Как сообщалось ранее, Андрей Шевченко разобрал по полочкам матч с Португалией.
Также сообщалось, что Роналду после матча с украинцами ушел в раздевалку очень злой.
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